16.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Иртыш
Иртыш
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
13
Стефен
33
Ибрахим
5
Толеуов
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
26
Седько
97
По
17
Климович
18
Швырев
2-2-4-1-1
22
Пивкин
4
Жумаханов
5
20
Аширбек
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
27
Березкин
14
18
Оразов
23
Илич
77
Плакка Фессу
13
Стефен
15
Нырков
15
Нырков
13
Стефен
97
По
13
Байбосынов
13
Байбосынов
97
По
8
Оматай
6
Шимамура
6
Шимамура
8
Оматай
26
Седько
10
Агиманов
10
Агиманов
26
Седько
18
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
18
Швырев
14
16
Ндреца
16
Ндреца
14
23
Илич
17
Бахтияров
17
Бахтияров
23
Илич
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
Остались в запасе
Иртыш
Елимай
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
70
A. Usenov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
70
A. Usenov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Иртыш - Елимай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Елимая», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иртыш» – «Елимай»
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Источник: «Бомбардир»