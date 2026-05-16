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  • «Иртыш» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

«Иртыш» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

16 мая, 15:50
Иртыш
16.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Елимай
27' Ж. По 86' Т. Агиманов
48' Р. Оразов 52' А. Бахтияров
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иртыш
16
Виталий Ботнарь
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЛЗ
5
Бахтияр Толеуов
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
29
Самат Жарынбетов
ОП
8
Мирас Оматай
ЦП
97
Жан-Морель По
ПВ
18
Вячеслав Швырев
ЦФ
17
Владислав Климович
ЦФ
Елимай
22
Никита Пивкин
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
20
Арсен Аширбек
ОП
44
Алмас Тюлюбай
ОП
18
Рамазан Оразов
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
14
Duván Palacios
ЦП
23
Хрвое Илич
АП
77
Эулодже Плакка Фессу
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Иртыш
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
15
Даниил Нырков
ЦЗ
70
A. Usenov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
13
Нурдаулет Байбосынов
ЦП
6
Юши Шимамура
ЦП
10
Тамерлан Агиманов
ПВ
17
Мирас Турлыбек
ЦФ
Елимай
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
16
Эдисон Ндреца
ЛЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
11
Иван Свиридов
ПВ
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
13
Стефен
33
Ибрахим
5
Толеуов
27
Нечаев
29
Жарынбетов
8
Оматай
26
Седько
97
По
17
Климович
18
Швырев
2-2-4-1-1
22
Пивкин
4
Жумаханов
5
20
Аширбек
44
Тюлюбай
7
Муртазаев
27
Березкин
14
18
Оразов
23
Илич
77
Плакка Фессу
13
Стефен
15
Нырков
15
Нырков
13
Стефен
97
По
13
Байбосынов
13
Байбосынов
97
По
8
Оматай
6
Шимамура
6
Шимамура
8
Оматай
26
Седько
10
Агиманов
10
Агиманов
26
Седько
18
Швырев
17
Турлыбек
17
Турлыбек
18
Швырев
14
16
Ндреца
16
Ндреца
14
23
Илич
17
Бахтияров
17
Бахтияров
23
Илич
7
Муртазаев
11
Свиридов
11
Свиридов
7
Муртазаев
Остались в запасе
Иртыш
Елимай
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
70
A. Usenov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Остались в запасе
31
Erkebulan Rakhmetulla
ВР
1
Мирас Рихард
ВР
12
Рамазан Каримов
ЛЗ
70
A. Usenov
ЦП
14
Вячеслав Раскатов
ЦП
20
Арсен Буранчиев
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
99
Vladimir Stojkovic
ВР
45
Иван Миладинович
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
88
Alizhan Baygaliyev
ЦП
10
Zhan-Ali Payruz
ЦП
19
Aybar Zhaksylykov
ЦФ
Главный тренер
Андрей Карпович
Статистика матча Иртыш - Елимай
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Иртыш» против «Елимая», 10-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Иртыш»«Елимай»

«Иртыш» – «Елимай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Елимай Иртыш
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