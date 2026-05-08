9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет павлодарский «Иртыш». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают затяжной кризис и отчаянно нуждаются в очках.
«Тобол»
Костанайцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Жениса» (0:1) и пропускают в 10 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Жаслан Жумашев с 5 голами в 9 матчах является лучшим бомбардиром. «Тобол» не проигрывает в 5 последних домашних матчах и в 9 из 11 последних встреч против «Иртыша», забивая в 7 из 9 последних очных матчей и не пропуская в трeх последних.
«Иртыш» Павлодар
Павлодарцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Кайрата» (0:1) и потерпели четыре поражения подряд в Премьер-лиге. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Павел Седько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Иртыш» проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.
Факты о командах
«Тобол»
- Пропускает в 10 последних матчах Премьер-лиги
- Не проигрывает в 5 последних матчах дома
- В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Иртыша»
- Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Иртыша»
«Иртыш» Павлодар
- Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
- Проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
- В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
- Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Тобола»
- Не забивает в 3 последних очных матчах против «Тобола»
Прогноз на матч «Тобол» – «Иртыш» Павлодар
«Тобол» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Иртышу» в 9 из 11 последних матчей, не пропуская в трeх последних встречах. Хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах. «Иртыш» потерпел пять поражений подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу «Тобола».
Рекомендованные ставки
- Победа «Тобола» – коэффициент 1.82
- Тотал матча меньше 2.5