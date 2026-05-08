9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет павлодарский «Иртыш». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают затяжной кризис и отчаянно нуждаются в очках.

«Тобол»

Костанайцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Жениса» (0:1) и пропускают в 10 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Жаслан Жумашев с 5 голами в 9 матчах является лучшим бомбардиром. «Тобол» не проигрывает в 5 последних домашних матчах и в 9 из 11 последних встреч против «Иртыша», забивая в 7 из 9 последних очных матчей и не пропуская в трeх последних.

«Иртыш» Павлодар

Павлодарцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Кайрата» (0:1) и потерпели четыре поражения подряд в Премьер-лиге. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Павел Седько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Иртыш» проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Тобол»

Пропускает в 10 последних матчах Премьер-лиги

Не проигрывает в 5 последних матчах дома

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Иртыша»

Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Иртыша»

«Иртыш» Павлодар

Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги

Проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Тобола»

Не забивает в 3 последних очных матчах против «Тобола»

Прогноз на матч «Тобол» – «Иртыш» Павлодар

«Тобол» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Иртышу» в 9 из 11 последних матчей, не пропуская в трeх последних встречах. Хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах. «Иртыш» потерпел пять поражений подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу «Тобола».

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