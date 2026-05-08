Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тобол» – «Иртыш» Павлодар: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 1.82

08 мая 2026 10:40
Тобол - Иртыш
09 мая 2026, суббота 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.82
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

9 мая состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет павлодарский «Иртыш». Встреча аутсайдеров чемпионата имеет важное значение в борьбе за выживание. Обе команды переживают затяжной кризис и отчаянно нуждаются в очках.

«Тобол»

Костанайцы подходят к матчу после гостевого поражения от «Жениса» (0:1) и пропускают в 10 последних матчах Премьер-лиги. Команда демонстрирует неплохую результативность – 6 голов в пяти последних играх и средний показатель 1.20 гола за матч. Жаслан Жумашев с 5 голами в 9 матчах является лучшим бомбардиром. «Тобол» не проигрывает в 5 последних домашних матчах и в 9 из 11 последних встреч против «Иртыша», забивая в 7 из 9 последних очных матчей и не пропуская в трeх последних.

«Иртыш» Павлодар

Павлодарцы подходят к матчу после домашнего поражения от «Кайрата» (0:1) и потерпели четыре поражения подряд в Премьер-лиге. Команда пропускает в четырeх последних матчах и демонстрирует скромную результативность – 3 гола в пяти последних играх и средний показатель 0.60 гола за матч. Павел Седько с 2 голами в 7 матчах является лучшим бомбардиром. «Иртыш» проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах.

Факты о командах

«Тобол»

  • Пропускает в 10 последних матчах Премьер-лиги
  • Не проигрывает в 5 последних матчах дома
  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Иртыша»
  • Не пропускает в 3 последних очных матчах против «Иртыша»

«Иртыш» Павлодар

  • Проигрывает в 4 последних матчах Премьер-лиги
  • Проигрывает в 5 последних матчах во всех турнирах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Тобола»
  • Не забивает в 3 последних очных матчах против «Тобола»

Прогноз на матч «Тобол» – «Иртыш» Павлодар

«Тобол» имеет заметное историческое преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Иртышу» в 9 из 11 последних матчей, не пропуская в трeх последних встречах. Хозяева не проигрывают в 5 последних домашних матчах. «Иртыш» потерпел пять поражений подряд и практически не забивает. Ожидаем уверенную победу «Тобола».

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.82
  • Тотал матча меньше 2.5

1.82
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Тобол
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+