«Иртыш» Павлодар – «Елимай»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.40

16 мая состоится матч 10-го тура казахстанской Премьер-лиги, в котором «Иртыш» Павлодар примет «Елимай». Обе команды переживают игровой кризис и находятся в нижней части таблицы. Хозяева проигрывают матч за матчем, а гости также не могут найти свою игру. Встреча аутсайдеров обещает быть нервной.

«Иртыш» Павлодар

Павлодарцы попали в глубочайший кризис. Команда проигрывает в 6 последних матчах подряд и пропускает в каждом из них. В последних 5 встречах «Иртыш» Павлодар забил всего 2 мяча (0,40 в среднем) и пропустил 7 (1,40). Павел Седько с 2 голами в 7 матчах не может вытянуть атаку в одиночку. После поражений от «Тобола» (0:1), «Кайрата» (0:1), «Актобе» (0:1), «Жетысу» (1:2) и вылета из Кубка от «Кызыл-Жара» (1:2) команда занимает 14-е место.

«Елимай»

Гости также переживают непростой отрезок. Команда не побеждает в 4 последних матчах и пропускает в 5 встречах подряд. В последних 5 матчах «Елимай» забил 5 мячей (1,00 в среднем) и пропустил 8 (1,60). Роман Муртазаев с 5 голами в 8 матчах является главной угрозой в атаке. После поражений от «Каспия» (0:1), «Улытау» (0:1) и кубкового вылета от «Актобе» (1:2) команда занимает 6-е место.

Факты о командах:

«Иртыш» Павлодар

Проигрышная серия из 6 матчей

Забивает в среднем 0,40 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в 6 последних матчах

Занимает 14-е место

«Елимай»

Без побед в 4 последних матчах

Пропускает в 5 последних встречах

Забивает в среднем 1,00 мяча за игру (последние 5 встреч)

Пропускает в среднем 1,60 мяча за игру

Прогноз на матч «Иртыш» Павлодар – «Елимай»

Обе команды находятся в кризисе. «Иртыш» Павлодар проигрывает 6 матчей подряд, «Елимай» не побеждает 4 тура. Хозяева почти не забивают, гости регулярно пропускают. Учитывая, что обе команды отчаянно нуждаются в очках, наиболее вероятным сценарием видится ничейный исход с небольшим количеством голов.

Рекомендованные ставки: