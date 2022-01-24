- 24 января 2022
- 20:54 Кубок Африки. Гамбия прошла Гвинею и сыграет в 1/4 финала
- 21 января 2022
- 00:47 Кот-д′Ивуар сыграет с Египтом и другие пары 1/8 финала Кубка Африки
- 18 января 2022
- 20:55 Кубок Африки. Сенегал и Гвинея вышли в 1/8 финала
- 14 января 2022
- 18:19 Кубок Африки. Сенегал и Гвинея сыграли вничью 3
- 10 января 2022
- 21:00 Кубок Африки. Гвинея и Марокко добыли минимальные победы 1
- 9 сентября 2021
- 10:39 Камано на пути в Москву. Он не мог покинуть Гвинею из-за военного переворота 2
- 6 сентября 2021
- 11:30 Сборная Марокко смогла эвакуироваться из Гвинеи после военного переворота в стране
- 10:16 «Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота 5
- 11 октября 2020
- 17:36 Foot224: у Камано из «Локомотива» – коронавирус 3
- 13 июля 2019
- 01:07 Самый богатый человек Африки пообещал сборной Нигерии по 50 тысяч за каждый гол в ворота Алжира 2
- 7 июля 2019
- 23:54 Кубок Африки. Алжир разгромил Гвинею и вышел в 1/4 финала
- 26 июня 2019
- 00:51 Кубок Африки. Гана в меньшинстве упустила победу над Бенином, Камерун сыграл вничью с Гвинеей 1
- 23 июня 2019
- 00:54 КАН. Мадагаскар впервые сыграл на турнире и обменялся двумя голами с Гвинеей 1
- 11 ноября 2017
- 22:28 Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи 1
- 7 октября 2017
- 21:59 Отбор на ЧМ-2018. ДР Конго обыграла Ливию, Тунис – Гвинею
- 4 сентября 2017
- 23:57 Отбор на ЧМ-2018. Ливия с минимальным счетом одолела Гвинею
- 27 июля 2017
- 01:31 Экс-капитан сборной Гвинеи – в адрес Рангника: «Заткнись и делай свою работу, нацист» 4
- 22 января 2017
- 23:52 Кубок африканских наций. Буркина-Фасо и Камерун вышли в четвертьфинал 2
- 13 ноября 2016
- 22:41 Отбор на ЧМ-2018. Боласи принес ДР Конго 3 очка в матче с Гвинеей
- 9 октября 2016
- 21:57 Отбор на ЧМ-2018. Гол Абденнура помог Тунису одолеть Гвинею