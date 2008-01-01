Турниры:

Товарищеские матчи. Сборные. 2022 Кубок африканских наций. 2021 Товарищеские матчи. Сборные. 2021 Кубок африканских наций. Плей-офф 2019 Кубок африканских наций. Групповой этап 2019 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. Групповой этап 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Африка. 2015/2016 Кубок Африканских Наций. Плей-офф 2015 Кубок Африканских Наций. Групповой этап 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2015 Товарищеские матчи. Сборные. 2014 Товарищеские матчи. Сборные. 2013 Товарищеские матчи. Сборные. 2012 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Африка. 2012/2013 Кубок Африканских Наций. Групповой раунд 2012 Кубок Африканских Наций. 2008 Кубок Африканских Наций. 2008