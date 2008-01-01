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    Результаты сборной Гвинее по футболу

    Сайт www.feguifoot.com/
    Тренер Каба Диавара
    Турниры:
    Кубок африканских наций 2021
    1/8 финала
    		24 января, понедельник 19:00 Гвинея 0:1 Гамбия
    Кубок африканских наций 2021, группа B
    3 тур
    		18 января, вторник 19:00 Зимбабве 2:1 Гвинея
    2 тур
    		14 января, пятница 16:00 Сенегал 0:0 Гвинея
    1 тур
    		10 января, понедельник 19:00 Гвинея 1:0 Малави
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