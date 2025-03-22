Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея - Сомали
Гвинея - Сомали: обзор матча 22 марта 2025
Гвинея
22.03.2025, суббота, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 5 тур
0 : 0
Завершен
Сомали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Сомали
Замена
Я. Диаби
️️️️
С. Сиссе
88'
Замена
И. Конте
️️️️
М. Камара
85'
Замена
А. Камара
️️️️
М. Камара
73'
Замена
М. Силла
️️️️
Ф. Камано
73'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
1
Soumaila Sylla
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
10
Алиу Бальде
ЛВ
19
Франсуа Камано
ЛВ
23
Абдулайе Туре
ОП
7
Мади Камара
ЦП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Сомали
13
Abdirahman Mohamud
ВР
17
Abdulle Abdullahi Abdulle
ЦЗ
3
Abel Gigli
ЦЗ
4
Mohamud Ali
ЦЗ
5
Ahmed Abdullahi Abdi
ЦЗ
2
Yonis Farah
ЦЗ
10
Ali Musse
ЦП
8
A. Abdullahi
ЦП
20
Aweys Adan Iman
ЦП
6
Mohamed Omar
ЦП
12
Bilal Habib
ЦП
9
Yusuf Ali
ЦФ
15
Ali Omar
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Кандет Диавара
ЛВ
6
Шейк Конде
ЦП
11
Ядали Диаби
АП
14
Морлайе Силла
АП
18
Агуибу Камара
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
8
Альгассим Ба
ЦФ
Сомали
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
16
Ilyas Akram
ЦП
7
Sakariya Hassan
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
21
Mohamed Awad
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
4-1-2-2-1
1
3
Силла
5
Дьякаби
13
Камара
17
Силла
23
Туре
7
Камара
15
Сиссе
19
Камано
10
Бальде
9
Гирасси
3-2-5-2
13
4
5
2
17
3
10
20
6
12
8
15
9
15
Сиссе
11
Диаби
11
Диаби
15
Сиссе
19
Камано
14
Силла
14
Силла
19
Камано
7
Камара
18
Камара
18
Камара
7
Камара
13
Камара
4
Конте
4
Конте
13
Камара
Остались в запасе
Гвинея
Сомали
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Шейк Конде
ЦП
20
Кандет Диавара
ЛВ
8
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
16
Ilyas Akram
ЦП
7
Sakariya Hassan
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
21
Mohamed Awad
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
6
Шейк Конде
ЦП
20
Кандет Диавара
ЛВ
8
Альгассим Ба
ЦФ
Остались в запасе
23
Ibrahim Ahmed Hussein
ВР
1
Aleeley Saeed
ВР
22
Ayman Mohamed Hussein
ЦЗ
19
Fahad Mohamed
ЦЗ
16
Ilyas Akram
ЦП
7
Sakariya Hassan
ЦП
5
Liban Abdulahi
ЦП
21
Mohamed Awad
ЦП
19
Mahad Mohamed Abdulkadir
ЦФ
14
Issa Adim Abatari
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Салаад Фараа Хассан
Статистика матча Гвинея - Сомали
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Сомали
Кубок арабских наций, Финал
Оман
1 : 0
26.11.2025
Сомали
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
1 : 2
17.11.2025
Сомали
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сомали
0 : 1
14.10.2025
Мозамбик
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сомали
0 : 3
09.10.2025
Алжир
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Уганда
2 : 0
08.09.2025
Сомали
Информация о матче
Стадион:
Алассане Уаттара Стэдиум
Посещаемость:
213 из 60012 зрителей (0%)
Новости команд
Все
Гвинея
Сомали
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
В Сомали оценили уровень сборной России
6 января
Сборная Сомали готова сыграть с Россией: «Мы сейчас очень непростая команда»
2025.11.18 16:04
3
Четвертая африканская сборная вышла на ЧМ-2026
2025.10.09 20:55
1
Сборная Сомали хочет сыграть с Россией
2025.05.12 19:43
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+