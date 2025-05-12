Сборная Сомали хочет сыграть с Россией

Появился еще один потенциальный соперник для сборной России, отстраненной от турниров ФИФА и УЕФА.

В проведении товарищеского матча с командой Валерия Карпина заинтересована сборная Сомали.

«Мы хотели бы сыграть со сборной России, это интересно. У России очень хорошие отношения с Африкой, было бы здорово провести товарищеский матч.

И, возможно, такие товарищеские матчи играют большую роль в дипломатических отношениях между двумя странами.

Мы можем сыграть как в Сомали, принять у себя сборную России в качестве гостя. И можем сыграть у вас, как гости. Это взаимность», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Сомали в РФ Мохамед Абукар Зубейр.