Сборная Сомали хочет сыграть с Россией

Появился еще один потенциальный соперник для сборной России, отстраненной от турниров ФИФА и УЕФА.
В проведении товарищеского матча с командой Валерия Карпина заинтересована сборная Сомали.
«Мы хотели бы сыграть со сборной России, это интересно. У России очень хорошие отношения с Африкой, было бы здорово провести товарищеский матч.
И, возможно, такие товарищеские матчи играют большую роль в дипломатических отношениях между двумя странами.
Мы можем сыграть как в Сомали, принять у себя сборную России в качестве гостя. И можем сыграть у вас, как гости. Это взаимность», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Сомали в РФ Мохамед Абукар Зубейр.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная встретится с Нигерией и Беларусью.
Источник: «Спорт-Экспресс»