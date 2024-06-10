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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея - Мозамбик
Гвинея - Мозамбик: обзор матча 10 июня 2024
Гвинея
10.06.2024, понедельник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 4 тур
0 : 1
Завершен
Мозамбик
90+3'
Д. Катамо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Мозамбик
90'
+4
Замена
Амаду
️️️️
Гима
90'
+4
Замена
Гилду
️️️️
Д. Катамо
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Катамо
Замена
Ж. Жанвье
️️️️
Y. Balde
84'
Замена
O. Camara
️️️️
А. Камара
84'
Замена
И. Силла
️️️️
С. Силла
65'
Замена
А. Бальде
️️️️
Ф. Конте
65'
Замена
М. Байо
️️️️
М. Силла
65'
63'
Желтая карточка
А. Амаде
59'
Замена
С. Ратифу
️️️️
К. Баке
46'
Замена
Домингеш
️️️️
Вити
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
5
Yasser Balde
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
23
Абдулайе Туре
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
18
Агуибу Камара
АП
14
Морлайе Силла
АП
19
Фасин Конте
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
3
D. Malembana
ЦЗ
5
Нене
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
27
Клесио Баке
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
19
Вити
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
12
Усман Камара
ЛВ
10
Алиу Бальде
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
8
Ousmane Camara
ЦФ
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
4
Амаду
ОП
7
Домингеш
АП
11
Жоау Бонде
АП
18
Гилду
ПВ
17
Dayo Antonio
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
4-2-2-2
22
Коне
21
Силла
4
Соу
5
17
Силла
23
Туре
6
Диавара
14
Силла
18
Камара
9
Гирасси
19
Конте
3-3-1-2-1
1
Эрнан
15
Рейнилду
3
5
Нене
2
Нанани
16
Амаде
5
Ланга
21
Гима
10
Катамо
27
Баке
19
Вити
21
Силла
3
Силла
3
Силла
21
Силла
5
17
Жанвье
17
Жанвье
5
19
Конте
10
Бальде
10
Бальде
19
Конте
14
Силла
11
Байо
11
Байо
14
Силла
18
Камара
8
8
18
Камара
21
Гима
4
Амаду
4
Амаду
21
Гима
19
Вити
7
Домингеш
7
Домингеш
19
Вити
10
Катамо
18
Гилду
18
Гилду
10
Катамо
27
Баке
13
Ратифу
13
Ратифу
27
Баке
Остались в запасе
Гвинея
Мозамбик
16
Мусса Камара
ВР
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
12
Усман Камара
ЛВ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
11
Жоау Бонде
АП
17
Dayo Antonio
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
12
Усман Камара
ЛВ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
Остались в запасе
22
Иване Урубаль
ВР
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
14
Домингуш Макандза
ПЗ
11
Жоау Бонде
АП
17
Dayo Antonio
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Гвинея - Мозамбик
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Оман
4 : 1
07.06.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Нигерия
4 : 0
05.01.2026
Мозамбик
Кубок африканских наций, 3 тур
Мозамбик
1 : 2
31.12.2025
Камерун
Информация о матче
Стадион:
Stade El Abdi, El Jadida
Посещаемость:
550
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