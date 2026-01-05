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  • Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

5 января, 20:50
Нигерия
05.01.2026, понедельник, 22:00
Кубок африканских наций, 1/8 финала
4 : 0
Завершен
Мозамбик
20' А. Лукман 25' В. Осимхен 47' В. Осимхен 75' А. Адамс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
23
Стэнли Нвабали
ВР
21
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
13
Бруно Оньемаечи
ЦЗ
2
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
4
Онини Ндиди
(К) ЦП
8
Фрэнк Ониика
ЦП
7
Адемола Лукман
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
22
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Мозамбик
1
Эрнан
ВР
15
Рейнилду
ЛЗ
5
Бруну Ланга
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
23
Диогу Калила
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
16
Альфонс Амаде
ОП
21
Гима
ЦП
7
Домингеш
(К) АП
9
Файсал Бангал
ЦФ
19
Вити
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
14
Чидера Эджуке
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
8
Точукву Нади
ОП
20
Рафаэль Онидика
ОП
14
Усман Мухаммед
ЦП
10
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
25
Самсон Лавал
АП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
Мозамбик
22
Иване Урубаль
ВР
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
2
Нанани
ПЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
6
Мануэль Камбала
ОП
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
18
Гилду
ПВ
21
Чамито Альфандега
ЦФ
13
Стэнли Ратифу
ЦФ
24
Мельке Александр
ЦФ
4-2-1-3
23
Нвабали
21
Бейсси
6
Аджайи
13
Оньемаечи
2
Осайи-Самуэль
4
Ндиди
8
Ониика
17
Ивоби
22
Адамс
9
Осимхен
7
Лукман
4-1-1-2-2
1
Эрнан
23
Калила
15
Рейнилду
17
Мешер
5
Ланга
16
Амаде
21
Гима
7
Домингеш
10
Катамо
19
Вити
9
Бангал
4
Ндиди
20
Онидика
20
Онидика
4
Ндиди
8
Ониика
10
Деле-Баширу
10
Деле-Баширу
8
Ониика
9
Осимхен
15
Саймон
15
Саймон
9
Осимхен
22
Адамс
11
Чуквуэзе
11
Чуквуэзе
22
Адамс
7
Лукман
19
Онуачу
19
Онуачу
7
Лукман
1
Эрнан
22
Урубаль
22
Урубаль
1
Эрнан
23
Калила
2
Нанани
2
Нанани
23
Калила
7
Домингеш
6
Камбала
6
Камбала
7
Домингеш
19
Вити
21
Альфандега
21
Альфандега
19
Вити
9
Бангал
13
Ратифу
13
Ратифу
9
Бангал
Остались в запасе
Нигерия
Мозамбик
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Точукву Нади
ОП
14
Усман Мухаммед
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
25
Самсон Лавал
АП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
Главный тренер
Эрик Шелле
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
18
Гилду
ПВ
24
Мельке Александр
ЦФ
Главный тренер
Шикинью Конде
Остались в запасе
1
Фрэнсис Узохо
ВР
16
Амас Обасоги
ВР
3
Зайду Сануси
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
20
Чибози Авазим
ЦЗ
8
Точукву Нади
ОП
14
Усман Мухаммед
ЦП
26
Эбенезер Акинсанмиро
АП
25
Самсон Лавал
АП
14
Чидера Эджуке
ЛВ
Остались в запасе
12
Кимисс Завала
ВР
5
Нене
ЦЗ
4
Фернандо Чамбоко
ЦЗ
8
Эдмилсон Дове
ЦЗ
3
Оскар Черене
ПЗ
15
Кейнс Абдала
ОП
11
Жоау Бонде
АП
18
Гилду
ПВ
24
Мельке Александр
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Главный тренер
Шикинью Конде
Статистика матча Нигерия - Мозамбик
3
1
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
0
Нарушения
22
13
Офсайды
2
3
Количество передач
529
338
Сейвы
0
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
8
0

Смотреть прямую трансляцию матча Нигерия против Мозамбика, 1/8 финала Кубка африканских наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 января в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нигерия – Мозамбик

Нигерия – Мозамбик: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Кубок африканских наций Мозамбик Нигерия
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