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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Алжир - Гвинея
Алжир - Гвинея: обзор матча 06 июня 2024
Алжир
06.06.2024, четверг, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 3 тур
1 : 2
Завершен
Гвинея
52'
Y. Balde (АГ)
50'
М. Силла
63'
А. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алжир - Гвинея
90'
+9
Желтая карточка
У. Камара
Желтая карточка
А. Гуири
90'
+8
90'
+1
Замена
И. Конте
️️️️
Ж. Жанвье
90'
+1
Замена
М. Байо
️️️️
С. Гирасси
84'
Желтая карточка
И. Коне
Замена
М. Бакрар
️️️️
Р. Зерруки
84'
81'
Желтая карточка
А. Туре
Замена
К. Ван Ден Керхоф
️️️️
Ю. Аталь
80'
Замена
Д. Хаджам
️️️️
С. Бенрахма
80'
73'
Замена
И. Мориба
️️️️
М. Силла
73'
Замена
М. Конате
️️️️
А. Диавара
63'
ГОЛ! 1:2!
А. Камара
Замена
Б. Бунеджах
️️️️
Я. Браими
59'
Замена
М. Амура
️️️️
Я. Бензия
59'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Y. Balde
52'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Силла
45'
+2
Желтая карточка
С. Гирасси
Желтая карточка
А. Манди
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алжир
1
Антони Мандре
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Мохамед Амин Тугаи
ЦЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Ясин Браими
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
12
Яссин Бензия
АП
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Yasser Balde
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
23
Абдулайе Туре
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
18
Агуибу Камара
АП
14
Морлайе Силла
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Алжир
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
13
Джауэн Хаджам
ЛЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
3
Кевин Ван Ден Керхоф
ПАЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
9
Багдад Бунеджах
ЦФ
11
Мохамед Амура
ЦФ
22
Монсеф Бакрар
ЦФ
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
10
Алиу Бальде
ЛВ
12
Усман Камара
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
19
Фасин Конте
ЦФ
8
Ousmane Camara
ЦФ
11
Мохамед Байо
ЦФ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
4-3-2-1
1
Мандре
15
Айт Нури
2
Манди
4
Тугаи
20
Аталь
6
Зерруки
11
Браими
19
Бенталеб
10
Бенрахма
12
Бензия
9
Гуири
3-4-2-1
22
Коне
5
4
Соу
17
Жанвье
12
Диаките
23
Туре
6
Диавара
3
Силла
18
Камара
14
Силла
9
Гирасси
10
Бенрахма
13
Хаджам
13
Хаджам
10
Бенрахма
20
Аталь
3
Ван Ден Керхоф
3
Ван Ден Керхоф
20
Аталь
11
Браими
9
Бунеджах
9
Бунеджах
11
Браими
12
Бензия
11
Амура
11
Амура
12
Бензия
6
Зерруки
22
Бакрар
22
Бакрар
6
Зерруки
6
Диавара
20
Конате
20
Конате
6
Диавара
14
Силла
10
Мориба
10
Мориба
14
Силла
9
Гирасси
11
Байо
11
Байо
9
Гирасси
17
Жанвье
4
Конте
4
Конте
17
Жанвье
Остались в запасе
Алжир
Гвинея
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
Главный тренер
Маджид Бугерра
16
Мусса Камара
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
10
Алиу Бальде
ЛВ
12
Усман Камара
ЛВ
19
Фасин Конте
ЦФ
8
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
1
Мустафа Зегба
ВР
16
Уссама Бенбут
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
8
Уссем Ауа
ЦП
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
10
Алиу Бальде
ЛВ
12
Усман Камара
ЛВ
19
Фасин Конте
ЦФ
8
Ousmane Camara
ЦФ
Главный тренер
Маджид Бугерра
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Алжир - Гвинея
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Алжир
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Чемпионат мира, 1/16 финала
Швейцария
2 : 0
03.07.2026
Алжир
Чемпионат мира, 3 тур
Алжир
3 : 3
28.06.2026
Австрия
Чемпионат мира, 2 тур
Иордания
1 : 2
23.06.2026
Алжир
Чемпионат мира, 1 тур
Аргентина
3 : 0
17.06.2026
Алжир
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Nelson Mandela Stadium, Baraki
Посещаемость:
32000
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