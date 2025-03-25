Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Уганда - Гвинея
Уганда - Гвинея: обзор матча 25 марта 2025
Уганда
25.03.2025, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 6 тур
1 : 0
Завершен
Гвинея
36'
А. Окелло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уганда - Гвинея
Желтая карточка
А. Кайондо
86'
75'
Замена
Я. Диаби
️️️️
А. Камара
75'
Замена
С. Силла
️️️️
И. Силла
Замена
C. Kabuye
️️️️
M. Shaban
60'
Замена
T. Awany
️️️️
E. Bwomono
46'
46'
Замена
Ш. Конде
️️️️
М. Камара
ГОЛ! 1:0!
А. Окелло
36'
34'
Желтая карточка
М. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уганда
0
Нафиан Алионзи
ВР
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
13
Элио Капрадосси
ЦЗ
5
Bevis Mugabi
ЦЗ
21
Аллан Окелло
ЦП
0
Рональд Ссекиганда
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
0
Роджерс Мато
ЦФ
17
Muhammad Shaban
ЦФ
12
Elvis Bwomono
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Гвинея
1
Soumaila Sylla
ВР
3
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Муктар Дьякаби
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
10
Алиу Бальде
ЛВ
23
Абдулайе Туре
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
7
Мади Камара
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Уганда
1
Joel Mutakubwa
ВР
19
Ismail Watenga
ВР
0
Роджерс Торах
ЦЗ
3
Timothy Awany
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
11
Calvin Kabuye
ЦП
17
Enock Ssebagala
ЦП
0
Исаак Мулеме
ЦП
17
Patrick Kakande
ЦФ
0
Джуд Ссемугаби
ЦФ
11
Стивен Муквала
ЦФ
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
20
Кандет Диавара
ЛВ
19
Франсуа Камано
ЛВ
6
Шейк Конде
ЦП
14
Морлайе Силла
АП
11
Ядали Диаби
АП
4
Ибрахима Конте
ЦФ
8
Альгассим Ба
ЦФ
4-3-3
0
Алионзи
4
Семакула
13
Капрадосси
5
0
Кайондо
21
Окелло
0
Ссекиганда
10
Мутьяба
12
17
0
Мато
4-1-2-2-1
1
17
Силла
5
Дьякаби
13
Камара
3
Силла
23
Туре
15
Сиссе
7
Камара
18
Камара
10
Бальде
9
Гирасси
12
3
3
12
17
11
11
17
3
Силла
21
Силла
21
Силла
3
Силла
7
Камара
6
Конде
6
Конде
7
Камара
18
Камара
11
Диаби
11
Диаби
18
Камара
Остались в запасе
Уганда
Гвинея
1
Joel Mutakubwa
ВР
19
Ismail Watenga
ВР
0
Роджерс Торах
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Enock Ssebagala
ЦП
0
Исаак Мулеме
ЦП
17
Patrick Kakande
ЦФ
0
Джуд Ссемугаби
ЦФ
11
Стивен Муквала
ЦФ
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
14
Морлайе Силла
АП
20
Кандет Диавара
ЛВ
19
Франсуа Камано
ЛВ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
8
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
1
Joel Mutakubwa
ВР
19
Ismail Watenga
ВР
0
Роджерс Торах
ЦЗ
5
Тоби Сиббик
ПЗ
17
Enock Ssebagala
ЦП
0
Исаак Мулеме
ЦП
17
Patrick Kakande
ЦФ
0
Джуд Ссемугаби
ЦФ
11
Стивен Муквала
ЦФ
8
Hakim Kiwanuka
ЦФ
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
12
Ибрахим Диаките
ПЗ
14
Морлайе Силла
АП
20
Кандет Диавара
ЛВ
19
Франсуа Камано
ЛВ
4
Ибрахима Конте
ЦФ
8
Альгассим Ба
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Уганда - Гвинея
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Mandela National Stadium, Kampala
Новости команд
Все
Уганда
Гвинея
ДР Конго – Уганда: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
ДР Конго – Уганда: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
ДР Конго – Уганда: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
ДР Конго – Уганда: кто победит в товарищеском матче 2026 года
1 октября
Танзания – Уганда: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.43
4 июня
Уганда – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 декабря 2025
2025.12.30 17:50
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+