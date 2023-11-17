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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Гвинея - Уганда
Гвинея - Уганда: обзор матча 17 ноября 2023
Гвинея
17.11.2023, пятница, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 1 тур
2 : 1
Завершен
Уганда
10'
А. Камара
90+4'
С. Сиссе
30'
F. Bayo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гвинея - Уганда
Желтая карточка
М. Гилявоги
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
С. Сиссе
90'
+4
88'
Замена
R. Basangwa
️️️️
F. Bayo
87'
Замена
B. Anukani
️️️️
Т. Мутьяба
Замена
С. Сиссе
️️️️
А. Туре
81'
75'
Желтая карточка
J. Yunus Sentamu
Замена
М. Гилявоги
️️️️
И. Мориба
64'
Замена
С. Гирасси
️️️️
Ф. Камано
64'
60'
Желтая карточка
T. Awany
46'
Замена
J. Yunus Sentamu
️️️️
Р. Мато
46'
Замена
T. Awany
️️️️
Б. Бьяруханга
45'
Желтая карточка
Б. Бьяруханга
37'
Желтая карточка
А. Кайондо
30'
ГОЛ! 1:1!
F. Bayo
ГОЛ! 1:0!
А. Камара
Пас отдал
М. Байо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
2
Антуан Конте
ЦЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
6
Амаду Диавара
ОП
23
Абдулайе Туре
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
11
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Уганда
19
Омар Джамал Салим Магула
ВР
5
Bevis Mugabi
ЦЗ
15
Halid Lwaliwa
ЦЗ
0
Азиз Кайондо
ЦЗ
9
Fahad Bayo
ЦЗ
4
Кеннет Семакула
ЦЗ
8
Халид Аушо
ЦП
0
Бобоси Бьяруханга
ЦП
10
Трэвис Мутьяба
ЦП
0
Milton Karisa
ЦФ
0
Роджерс Мато
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Гвинея
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
0
Naby Oulare
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
0
Amadou Keita
ЦП
14
Карим Сиссе
ЦФ
7
Морган Гилявоги
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Уганда
19
Ismail Watenga
ВР
0
Jack Komakech
ВР
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
3
Timothy Awany
ЦЗ
0
Роджерс Торах
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
0
Bright Anukani
ЦП
9
Richard Basangwa
ЦП
0
Ramz Ssebunya
ЦП
12
Elvis Bwomono
ЦФ
0
Junior Yunus Sentamu
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
4-2-1-2-1
22
Коне
21
Силла
4
Соу
17
Жанвье
2
Конте
6
Диавара
23
Туре
10
Мориба
19
Камано
18
Камара
11
Байо
3-2-3-2
19
Магула
0
Кайондо
9
4
Семакула
5
15
8
Аушо
0
Бьяруханга
10
Мутьяба
0
Мато
0
23
Туре
15
Сиссе
15
Сиссе
23
Туре
10
Мориба
7
Гилявоги
7
Гилявоги
10
Мориба
19
Камано
9
Гирасси
9
Гирасси
19
Камано
0
Бьяруханга
3
3
0
Бьяруханга
10
Мутьяба
0
0
10
Мутьяба
9
9
9
9
0
Мато
0
0
0
Мато
Остались в запасе
Гвинея
Уганда
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
0
Naby Oulare
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
0
Amadou Keita
ЦП
14
Карим Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
19
Ismail Watenga
ВР
0
Jack Komakech
ВР
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
0
Роджерс Торах
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
0
Ramz Ssebunya
ЦП
12
Elvis Bwomono
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Милутин Средоевич
Остались в запасе
16
Мусса Камара
ВР
22
Mory Keita
ВР
0
Naby Oulare
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
20
Мори Конате
ОП
0
Amadou Keita
ЦП
14
Карим Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
19
Ismail Watenga
ВР
0
Jack Komakech
ВР
0
Ibrahim Juma
ЦЗ
16
Umar Lutalo
ЦЗ
0
Роджерс Торах
ЦЗ
0
Kizito
ЦП
0
Ramz Ssebunya
ЦП
12
Elvis Bwomono
ЦФ
99
Денис Омеди
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Главный тренер
Милутин Средоевич
Статистика матча Гвинея - Уганда
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Информация о матче
Посещаемость:
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