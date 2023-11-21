Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Ботсвана - Гвинея
Ботсвана - Гвинея: обзор матча 21 ноября 2023
Ботсвана
21.11.2023, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа G, 2 тур
1 : 0
Завершен
Гвинея
79'
К. Сеаканьенг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботсвана - Гвинея
90'
+2
Замена
К. Сиссе
️️️️
А. Камара
Желтая карточка
Э. Велафи
89'
Замена
М. Купер
️️️️
К. Сеаканьенг
89'
82'
Замена
М. Байо
️️️️
А. Диавара
Желтая карточка
К. Сеаканьенг
80'
ГОЛ! 1:0!
К. Сеаканьенг
Пас отдал
Т. Сесиньи
79'
68'
Замена
Д. Силла
️️️️
N. Oulare
68'
Замена
Ф. Камано
️️️️
М. Гилявоги
68'
Замена
И. Мориба
️️️️
С. Сиссе
Замена
T. Kebue
️️️️
Т. Дитлхокве
63'
Замена
Т. Кгаманьяне
️️️️
M. Ngele
63'
Желтая карточка
Г. Эдвин Мохутсива
45'
+3
45'
+2
Желтая карточка
А. Диавара
Желтая карточка
M. Ngele
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботсвана
0
Гойтсеоне Фоко
ВР
0
Элфорд Велафи
ЦЗ
0
Татаяоне Дитлхокве
ЦЗ
0
Моша Гаолаолве
ЦЗ
21
Kitso Mangolo
ЦЗ
0
Тебого Копеланг
ЦП
0
Гейп Эдвин Мохутсива
ЦП
9
Molaodi Tlhalefang
ЦП
0
Mogakolodi Ngele
ЦП
0
Тумисанг Оребони
ЦП
0
Кабело Сеаканьенг
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
21
Секу Силла
ЛЗ
4
Сайду Соу
ЦЗ
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
0
Naby Oulare
ЦЗ
23
Абдулайе Туре
ОП
6
Амаду Диавара
ОП
15
Сейдуба Сиссе
ЦП
18
Агуибу Камара
АП
9
Серу Гирасси
ЦФ
7
Морган Гилявоги
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Ботсвана
0
Кеоагиле Кгосипула
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
0
Thato Kebue
ЦЗ
0
Табанг Сесиньи
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
0
Татаяоне Кгаманьяне
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
0
Мотуси Купер
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
0
Сеголаме Бой
АП
15
Motsholetsi Sikele
ЦФ
Гвинея
22
Mory Keita
ВР
1
Али Кейта
ВР
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
17
Дембо Силла
ПЗ
19
Франсуа Камано
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
10
Илаш Мориба
ЦП
0
Amadou Keita
ЦП
11
Мохамед Байо
ЦФ
14
Карим Сиссе
ЦФ
4-5-1
0
Фоко
0
Велафи
0
Гаолаолве
21
0
Дитлхокве
0
Мохутсива
9
0
0
Оребони
0
Копеланг
0
Сеаканьенг
4-2-1-1-2
22
Коне
4
Соу
17
Жанвье
0
21
Силла
23
Туре
6
Диавара
15
Сиссе
18
Камара
7
Гилявоги
9
Гирасси
0
Дитлхокве
0
0
0
Дитлхокве
0
0
Кгаманьяне
0
Кгаманьяне
0
0
Сеаканьенг
0
Купер
0
Купер
0
Сеаканьенг
0
17
Силла
17
Силла
0
15
Сиссе
10
Мориба
10
Мориба
15
Сиссе
7
Гилявоги
19
Камано
19
Камано
7
Гилявоги
6
Диавара
11
Байо
11
Байо
6
Диавара
18
Камара
14
Сиссе
14
Сиссе
18
Камара
Остались в запасе
Ботсвана
Гвинея
0
Сеголаме Бой
АП
0
Кеоагиле Кгосипула
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
0
Табанг Сесиньи
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
15
Motsholetsi Sikele
ЦФ
Главный тренер
Стэнли Чосане
22
Mory Keita
ВР
1
Али Кейта
ВР
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
0
Amadou Keita
ЦП
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
0
Сеголаме Бой
АП
0
Кеоагиле Кгосипула
ВР
16
Thabo Motswagole
ВР
0
Табанг Сесиньи
ЦП
14
Godiraone Modingwane
ЦП
0
Мотуси Джонсон
ЦП
9
Koketso Majafi
ЦП
0
Гилберт Барути
ЦП
15
Motsholetsi Sikele
ЦФ
Остались в запасе
22
Mory Keita
ВР
1
Али Кейта
ВР
16
Мусса Камара
ВР
2
Антуан Конте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
0
Абдурахман Барри
ЦЗ
20
Мори Конате
ОП
0
Amadou Keita
ЦП
Главный тренер
Стэнли Чосане
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Ботсвана - Гвинея
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
30.09.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ангола
0 : 0
05.06.2026
Ботсвана
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
1 : 0
31.03.2026
Малави
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Новости команд
Все
Ботсвана
Гвинея
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Южной Африки
2025.06.22 12:01
8
Определились все участники Кубка Африки-2025, Гана не прошла отбор
2024.11.20 12:43
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+