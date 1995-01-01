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    Камано на пути в Москву. Он не мог покинуть Гвинею из-за военного переворота

    «Локомотив» опубликовал новую информацию о ситуации нападающего Франсуа Камано.

    «Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий «железнодорожников» должен прибыть в расположение команды», – говорится в заявлении клуба.

    • Футболист не мог покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
    • В этом сезоне Камано провел 7 матчей за «Локо».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +560

      Измайловский Кочегар 1 час назад

      Что только люди не придумают, чтоб на работу вовремя не приходить.

      1
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      Рейтинг: +3423

      Snek 1 час назад

      Локомотив выкупил своё имущество?

      0
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