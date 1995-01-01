Камано на пути в Москву. Он не мог покинуть Гвинею из-за военного переворота

Что только люди не придумают, чтоб на работу вовремя не приходить.
«Локомотив» опубликовал новую информацию о ситуации нападающего Франсуа Камано.
«Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. В течение дня нападающий «железнодорожников» должен прибыть в расположение команды», – говорится в заявлении клуба.
- Футболист не мог покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
- В этом сезоне Камано провел 7 матчей за «Локо».
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.