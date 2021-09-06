Сборная Марокко смогла эвакуироваться из Гвинеи после военного переворота в стране

Football Italia сообщила об эвакуации футболистов, тренеров и персонала сборной Марокко.

По информации источника, представители марокканской национальной команды эвакуированы из Гвинеи, где в воскресенье произошел вооруженный переворот.

Их сначала доставили из гостиницы в аэропорт, а затем они отправились на самолете на родину.