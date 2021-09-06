Сборная Марокко смогла эвакуироваться из Гвинеи после военного переворота в стране

Football Italia сообщила об эвакуации футболистов, тренеров и персонала сборной Марокко.
По информации источника, представители марокканской национальной команды эвакуированы из Гвинеи, где в воскресенье произошел вооруженный переворот.
Их сначала доставили из гостиницы в аэропорт, а затем они отправились на самолете на родину.
- Военные, устроившие переворот, запретили въезжать в Гвинею и выезжать из нее.
- Из-за этого в «Локомотив» не может вернуться нападающий Франсуа Камано.
Источник: Football Italia