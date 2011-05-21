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Фрайбург
Новости
€ 206 млн
Фрайбург - новости команды
Фрайбург
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Европа-Парк
Сайт:
http://www.scfreiburg.com/
Тренер:
Юлиан Шустер
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Фрайбург» – «Боруссия М»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Фрайбург» – «Боруссия М»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
11 сентября
Номинанты на приз лучшему молодому игроку года по версии France Football
8 сентября
«Падерборн» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Падерборн» – «Фрайбург»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Фрайбург» – «Вердер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Фрайбург» – «Вердер»: кто победит в матче 1-го тура Бундеслиги 2026/2027
29 августа
Трансляция
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
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