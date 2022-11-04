- 26 февраля
- 19:38 Азмун забил за «Байер». Он не отличался с апреля 2022-го 4
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 4 февраля
- 22:48 «Гребаный рак». «Боруссия» Д – после гола Аллера 3
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 19:15 Аллер забил первый официальный гол после рака. Сегодня Всемирный день борьбы против рака 1
- 21 января
- 19:51 Бундеслига. «Фрайбург» проиграл «Вольфсбургу» (0:6) и опустился на 3-е место
- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 3 ноября 2022
- 22:53 Лига Европы. «Лацио» уступил «Фейеноорду», «Шериф» сильнее «Омонии» и другие результаты
- 28 октября 2022
- 00:47 Определились десять участников плей-офф Лиги Европы
- 00:11 Лига Европы. «Рома» победила ХИК и другие результаты
- 16 октября 2022
- 22:18 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» – 5:0
- 13 октября 2022
- 21:51 Лига Европы. Киевское «Динамо» уступило «Ренну» и другие результаты
- 6 октября 2022
- 23:59 Лига Европы. «Рома» проиграла «Бетису» и другие результаты 1
- 16 сентября 2022
- 17:17 Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
- 15 сентября 2022
- 21:46 Лига Европы. «МЮ» обыграл «Шериф» благодаря голу Роналду, «Мидтьюлланд» разгромил «Лацио» и другие результаты
- 9 сентября 2022
- 00:10 Лига Европы. «Шериф» разгромил «Омонию», «Лацио» сильнее «Фейеноорда» и другие результаты
- 26 августа 2022
- 23:51 Бундеслига. «Фрайбург» победил «Бохум» и догнал «Баварию», Ордец вышел на замену
- 14:36 Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы 5
- 12 августа 2022
- 23:35 Бундеслига. «Боруссия» Д добилась волевой победы над «Фрайбургом»
- 11 августа 2022
- 18:56 Директор «Фрайбурга» прокомментировал информацию об интересе к Фомину 1
- 27 июня 2022
- 07:35 «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах». Агент Фомина – о «Фрайбурге» 1