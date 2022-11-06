- 6 ноября 2022
- 02:08 МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах 2
- 28 сентября 2020
- 12:58 Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
- 10 июля 2020
- 08:32 Фото «Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции 10
- 5 июня 2020
- 07:51 Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
- 14 апреля 2019
- 09:32 Видео Ибрагимович оформил дубль в матче с «Филадельфией Юнион». Швед забил в четырех играх подряд
- 12 февраля 2019
- 12:44 Фото Агент: «Филадельфия Юнион» предлагала Чернову контракт, но из-за больших налогов мы отказались» 10
- 1 ноября 2018
- 06:45 Видео МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» выйти в четвертьфинал турнира 1
- 22 июля 2018
- 11:44 Ибрагимович: «Стал бы президентом США, если бы приехал сюда десять лет назад» 15
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 20 августа 2017
- 07:59 МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 19 июня 2017
- 09:16 Видео Дубль Райта-Филлипса принес три очка «Нью-Йорк Ред Буллз» 2
- 1 июня 2017
- 06:25 МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
- 18 мая 2017
- 10:55 МЛС. Пирло и Вилья не помогли «Нью-Йорк Сити», Жерсо сделал хет-трик в матче с «Сиэтлом»
- 14 мая 2017
- 07:39 МЛС. «Орландо» сыграл вничью с «Канзас Сити», Кака забил гол
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»
- 15 апреля 2017
- 06:35 МЛС. Гол Мовсисяна помог «Реалу Солт-Лейк» обыграть «Ванкувер» и другие результаты 1
- 06:09 Видео Вилья забил гол с середины поля в матче против «Филадельфии Юнион» 5
- 26 марта 2017
- 18:10 МЛС. Гол Мовсисяна не спас «Реал Солт-Лейк» от поражения в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты