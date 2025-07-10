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Команды
Филадельфия Юнион
Новости
€ 31 млн
Филадельфия Юнион - новости команды
Филадельфия
МЛС 2026
Стадион:
Субару Парк
Сайт:
http://www.philadelphiaunion.com/
Тренер:
Джим Кертин
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Таблица
Объявлено наказание для Месси за удар соперника
22 августа
2
Видео
Месси ударил соперника в матче МЛС
22 августа
8
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Интер Майами» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.42
24 мая
МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
15 марта
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
МЛС. «Атланта» Миранчука потерпела разгромное поражение, Шапи отметился голевым пасом за «Канзас Сити»
2025.04.20 08:50
1
Месси забил «Филадельфии» спустя 2 минуты после выхода на замену
2025.03.30 08:19
Фото
Вратарь «Филадельфии» умер в 25 лет
2024.10.28 09:11
Статистика Миранчука против «Филадельфии»
2024.09.29 12:37
МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» победить «Филадельфию»
2024.09.15 08:53
Фото
В МЛС дебютировал 14-летний футболист
2024.07.18 12:46
Видео
«Что за идиот?»: фанат проехал 2000 километров, чтобы увидеть дебют Месси в МЛС, но до него еще месяц
2023.06.25 16:26
МЛС. «Лос-Анджелес» с Бэйлом в серии пенальти победил «Филадельфию» и взял титул. Команды забили 2 гола на 120+ минутах
2022.11.06 02:08
1
Игуаин не реализовал пенальти в дебютном матче за «Интер» Майами
2020.09.28 12:58
Фото
«Филадельфия» сыграла в футболках с фамилиями темнокожих, погибших от произвола полиции
2020.07.10 08:32
10
Кевин Дюрант приобрел долю в клубе МЛС «Филадельфия»
2020.06.05 07:51
Видео
Ибрагимович оформил дубль в матче с «Филадельфией Юнион». Швед забил в четырех играх подряд
2019.04.14 09:32
Фото
Агент: «Филадельфия Юнион» предлагала Чернову контракт, но из-за больших налогов мы отказались»
2019.02.12 12:44
10
Видео
МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» выйти в четвертьфинал турнира
2018.11.01 06:45
1
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
2017.09.24 09:34
МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
2017.09.10 08:17
МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
2017.08.27 07:55
МЛС. Джовинко забил в победном матче «Торонто» и другие результаты
2017.08.20 07:59
МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты
2017.08.13 08:51
2
МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
2017.08.06 07:55
МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
2017.07.30 06:59
Видео
Дубль Райта-Филлипса принес три очка «Нью-Йорк Ред Буллз»
2017.06.19 09:16
2
1
2
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