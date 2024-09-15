МЛС. 2+1 Месси помогли «Интеру» победить «Филадельфию»

«Интер Майами» в домашнем матче МЛС победил «Филадельфию». Дубль у Лионеля Месси, также у него ассист.

Это был первый матч Месси за два месяца.

Голевые пасы есть и у других экс-игроков «Барселоны»: Луиса Суареса и Жорди Альбы.

Игру обслуживал украинский арбитр Сергей Бойко.

«Интер» с отрывом лидирует в Восточной конференции. «Филадельфия» идет 11-й.

США. МЛС

Интер – Филадельфия – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Уре, 2; 1:1 – Месси, 26; 2:1 – Месси, 30; 3:1 – Суарес, 90+8.

Календарь МЛС

Турнирная таблица МЛС

Старт новой Лиги чемпионов уже через пару дней! Готовься к турниру с нашим тестом!