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    Филадельфия Юнион - расписание

    Город Филадельфия
    Дивизион США-Major League Soccer
    Стадион ППЛ Парк
    Тренер Джим Кертин
    США. МЛС 2023
    2 тур
    		5 марта, воскресенье 03:30 Интер Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    4 тур
    		12 марта, воскресенье 03:30 Филадельфия Юнион Чикаго Файр
    США. МЛС 2023
    5 тур
    		19 марта, воскресенье 02:30 Монреаль Импакт Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    7 тур
    		26 марта, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Орландо Сити
    США. МЛС 2023
    8 тур
    		2 апреля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Канзаc Сити
    США. МЛС 2023
    9 тур
    		9 апреля, воскресенье 02:30 Цинциннати Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    11 тур
    		16 апреля, воскресенье 03:30 Чикаго Файр Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    12 тур
    		23 апреля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Торонто
    США. МЛС 2023
    15 тур
    		7 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Ред Буллз Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    17 тур
    		14 мая, воскресенье 04:30 Колорадо Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    18 тур
    		18 мая, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед
    США. МЛС 2023
    19 тур
    		21 мая, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Нью-Инглэнд Революшн
    США. МЛС 2023
    20 тур
    		28 мая, воскресенье 02:30 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    22 тур
    		1 июня, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Шарлотт
    США. МЛС 2023
    23 тур
    		4 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Монреаль Импакт
    США. МЛС 2023
    25 тур
    		11 июня, воскресенье 05:30 Сан-Хосе Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    27 тур
    		22 июня, четверг 02:30 Орландо Сити Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    28 тур
    		25 июня, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Интер
    США. МЛС 2023
    30 тур
    		2 июля, воскресенье 23:00 Атланта Юнайтед Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    32 тур
    		9 июля, воскресенье 05:30 Лос-Анджелес Гэлакси Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		13 июля, четверг 03:30 Нэшвилл Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    33 тур
    		16 июля, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити
    США. МЛС 2023
    35 тур
    		21 августа, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион Даллас
    США. МЛС 2023
    36 тур
    		27 августа, воскресенье 02:30 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    38 тур
    		31 августа, четверг 02:30 Торонто Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    40 тур
    		4 сентября, понедельник 02:30 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Ред Буллз
    США. МЛС 2023
    41 тур
    		17 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Цинциннати
    США. МЛС 2023
    42 тур
    		21 сентября, четверг 02:30 Шарлотт Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    43 тур
    		24 сентября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Лос-Анджелес
    США. МЛС 2023
    44 тур
    		1 октября, воскресенье 02:30 Коламбус Филадельфия Юнион
    США. МЛС 2023
    46 тур
    		5 октября, четверг 02:30 Филадельфия Юнион Атланта Юнайтед
    США. МЛС 2023
    48 тур
    		8 октября, воскресенье 02:30 Филадельфия Юнион Нэшвилл
    США. МЛС 2023
    49 тур
    		22 октября, воскресенье 01:00 Нью-Инглэнд Революшн Филадельфия Юнион
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