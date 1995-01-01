США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2023
|2 тур
|5 марта, воскресенье
|03:30
|Интер
|Филадельфия Юнион
|4 тур
|12 марта, воскресенье
|03:30
|Филадельфия Юнион
|Чикаго Файр
|5 тур
|19 марта, воскресенье
|02:30
|Монреаль Импакт
|Филадельфия Юнион
|7 тур
|26 марта, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Орландо Сити
|8 тур
|2 апреля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Канзаc Сити
|9 тур
|9 апреля, воскресенье
|02:30
|Цинциннати
|Филадельфия Юнион
|11 тур
|16 апреля, воскресенье
|03:30
|Чикаго Файр
|Филадельфия Юнион
|12 тур
|23 апреля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Торонто
|15 тур
|7 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Филадельфия Юнион
|17 тур
|14 мая, воскресенье
|04:30
|Колорадо
|Филадельфия Юнион
|18 тур
|18 мая, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Ди Си Юнайтед
|19 тур
|21 мая, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Нью-Инглэнд Революшн
|20 тур
|28 мая, воскресенье
|02:30
|Нью-Йорк Сити
|Филадельфия Юнион
|22 тур
|1 июня, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Шарлотт
|23 тур
|4 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Монреаль Импакт
|25 тур
|11 июня, воскресенье
|05:30
|Сан-Хосе
|Филадельфия Юнион
|27 тур
|22 июня, четверг
|02:30
|Орландо Сити
|Филадельфия Юнион
|28 тур
|25 июня, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Интер
|30 тур
|2 июля, воскресенье
|23:00
|Атланта Юнайтед
|Филадельфия Юнион
|32 тур
|9 июля, воскресенье
|05:30
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Филадельфия Юнион
|33 тур
|13 июля, четверг
|03:30
|Нэшвилл
|Филадельфия Юнион
|33 тур
|16 июля, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Нью-Йорк Сити
|35 тур
|21 августа, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Даллас
|36 тур
|27 августа, воскресенье
|02:30
|Ди Си Юнайтед
|Филадельфия Юнион
|38 тур
|31 августа, четверг
|02:30
|Торонто
|Филадельфия Юнион
|40 тур
|4 сентября, понедельник
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Нью-Йорк Ред Буллз
|41 тур
|17 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Цинциннати
|42 тур
|21 сентября, четверг
|02:30
|Шарлотт
|Филадельфия Юнион
|43 тур
|24 сентября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Лос-Анджелес
|44 тур
|1 октября, воскресенье
|02:30
|Коламбус
|Филадельфия Юнион
|46 тур
|5 октября, четверг
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Атланта Юнайтед
|48 тур
|8 октября, воскресенье
|02:30
|Филадельфия Юнион
|Нэшвилл
|49 тур
|22 октября, воскресенье
|01:00
|Нью-Инглэнд Революшн
|Филадельфия Юнион