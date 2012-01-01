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МЛС 2026
Команды
Филадельфия Юнион
Результаты
€ 31 млн
Филадельфия Юнион - результаты матчей
Филадельфия
МЛС 2026
Стадион:
Субару Парк
Сайт:
http://www.philadelphiaunion.com/
Тренер:
Джим Кертин
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Таблица
США. МЛС. 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2026
США. МЛС. 2025
Кубок лиг Северной Америки. 2024
США. МЛС. 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ. 2024
Кубок лиг Северной Америки. 2023
США. МЛС. 2023
США. МЛС. 2022
США. МЛС. 2021
США. МЛС. Плей-офф 2020
США. МЛС. 2020
США. МЛС. Плей-офф 2019
США. МЛС. 2019
США. МЛС. Плей-офф 2018
США. МЛС. 2018
США. МЛС. 2017
США. МЛС. 2016
США. МЛС. 2015
Товарищеские матчи. 2014
США. МЛС. 2014
США. МЛС. 2013
Товарищеские матчи. 2012
США. МЛС. Регулярный чемпионат 2012
США. МЛС. 2011
Товарищеские матчи. 2010
США. МЛС. 2010
14.09 | 04:00
Сан-Диего
0 : 5
Филадельфия Юнион
10.09 | 02:45
Филадельфия Юнион
5 : 0
Цинциннати
06.09 | 02:30
Филадельфия Юнион
2 : 0
Монреаль
30.08 | 02:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 3
Филадельфия Юнион
23.08 | 04:00
Остин
1 : 1
Филадельфия Юнион
20.08 | 02:30
Филадельфия Юнион
2 : 2
Интер Майами
17.08 | 01:00
Нью-Йорк Сити
2 : 3
Филадельфия Юнион
02.08 | 02:30
Филадельфия Юнион
3 : 2
Атланта Юнайтед
26.07 | 02:30
Филадельфия Юнион
1 : 0
Сиэтл
23.07 | 02:30
Филадельфия Юнион
3 : 1
Нью-Йорк Ред Буллз
25.05 | 02:00
Интер Майами
6 : 4
Филадельфия Юнион
17.05 | 02:30
Филадельфия Юнион
1 : 1
Коламбус
14.05 | 02:30
Орландо Сити
4 : 3
Филадельфия Юнион
10.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Филадельфия Юнион
03.05 | 02:30
Филадельфия Юнион
0 : 0
Нэшвилл
26.04 | 02:30
Коламбус
2 : 0
Филадельфия Юнион
23.04 | 02:30
Торонто
3 : 3
Филадельфия Юнион
19.04 | 02:30
Филадельфия Юнион
0 : 0
Ди Си Юнайтед
11.04 | 21:30
Монреаль
1 : 2
Филадельфия Юнион
05.04 | 02:30
Шарлотт
2 : 1
Филадельфия Юнион
21.03 | 23:30
Филадельфия Юнион
1 : 2
Чикаго Файр
14.03 | 22:15
Атланта Юнайтед
3 : 1
Филадельфия Юнион
08.03 | 03:30
Филадельфия Юнион
0 : 1
Сан-Хосе
02.03 | 00:30
Филадельфия Юнион
1 : 2
Нью-Йорк Сити
22.02 | 03:30
Ди Си Юнайтед
1 : 0
Филадельфия Юнион
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