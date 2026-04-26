Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Филадельфия Юнион
Коламбус - Филадельфия Юнион: обзор матча 26 апреля 2026
Коламбус
26.04.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 10 тур
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Филадельфия Юнион
4'
М. Арфстен
45+3'
М. Арфстен
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Филадельфия Юнион
Завершен
90'
+4
Красная карточка
Джафет Сери
90'
+5'
84'
Замена
Эзекиел Алладо
️️️️➡️️
Bruno Damiani
Замена
Мохамед Фарси
️️️️➡️️
Макс Арфстен
81'
Замена
Амар Сейдич
️️️️➡️️
Sekou Tidiany Bangoura
81'
Травма
Sekou Tidiany Bangoura
80'
Замена
Даниэль Газдаг
️️️️➡️️
Taha Habroune
70'
Замена
Джамал Тиаре
️️️️➡️️
Диего Росси
70'
66'
Замена
Agustin Anello
️️️️➡️️
Джереми Рафанелло
66'
Замена
Индиана Вассилев
️️️️➡️️
Каван Салливан
Замена
Стивен Морейра
️️️️➡️️
Hugo Picard
63'
46'
Замена
Бен Бендер
️️️️➡️️
Philippe Ndinga Ossibadjouo
45'
+7
Замена
Йован Лукич
️️️️➡️️
Хесус Буэно
ГОЛ! 2:0!
Макс Арфстен
45'
+3
Желтая карточка
Sekou Tidiany Bangoura
45'
45'
+5'
44'
Травма
Хесус Буэно
39'
Желтая карточка
Дэнли Жан-Жак
ГОЛ! 1:0!
Макс Арфстен
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
17
Sekou Tidiany Bangoura
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
30
Hugo Picard
ЦП
16
Taha Habroune
ЦП
25
Шон Завадски
(К)
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
(К)
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
29
Олвету Маханья
ЦЗ
20
Philippe Ndinga Ossibadjouo
ЦЗ
26
Натан Харриел
ПЗ
17
Дэнли Жан-Жак
ОП
8
Хесус Буэно
ОП
14
Джереми Рафанелло
АП
6
Каван Салливан
АП
9
Bruno Damiani
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
22
Стивен Морейра
ЦЗ
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ОП
8
Даниэль Газдаг
ЦП
23
Мохамед Фарси
ПП
19
Джамал Тиаре
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Филадельфия Юнион
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
16
Бен Бендер
ЛП
4
Йован Лукич
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
19
Индиана Вассилев
ЛВ
28
Agustin Anello
ЦФ
23
Эзекиел Алладо
ЦФ
51
M. Jakupovic
ЦФ
2-1-5-1-1
28
Шульте
4
Камачо
2
Эррера
18
Амундсен
7
Шамбос
30
16
25
Завадски
17
10
Росси
18
Арфстен
4-2-2-2
18
Блэйк
26
Харриел
29
Маханья
20
5
Сери
17
Жан-Жак
8
Буэно
14
Рафанелло
6
Салливан
10
9
30
22
Морейра
22
Морейра
30
17
14
Сейдич
14
Сейдич
17
16
8
Газдаг
8
Газдаг
16
18
Арфстен
23
Фарси
23
Фарси
18
Арфстен
10
Росси
19
Тиаре
19
Тиаре
10
Росси
20
16
Бендер
16
Бендер
20
8
Буэно
4
Лукич
4
Лукич
8
Буэно
6
Салливан
19
Вассилев
19
Вассилев
6
Салливан
14
Рафанелло
28
28
14
Рафанелло
9
23
Алладо
23
Алладо
9
Остались в запасе
Коламбус
Филадельфия Юнион
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Остались в запасе
76
Эндрю Рик
ВР
2
G. Martinez
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
51
M. Jakupovic
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
Точно не сыграют
Вессам Абу Али
ЦФ
Андре Гомеш
ЦП
Филадельфия Юнион
Точно не сыграют
Куинн Салливан
АП
Статистика матча Коламбус - Филадельфия Юнион
1
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
18
Офсайды
2
3
Количество передач
499
391
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
6
Удары из-за пределов штрафной
4
3
xG (ожидаемые голы)
1.25
0.73
xGP (предотвращенные голы)
-0.92
-0.92
Информация о матче
Главный судья:
Филип Дуджич
(Торонто)
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Посещаемость:
19903
Новости команд
Все
Коламбус
Филадельфия Юнион
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
«Интер Майами» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.42
24 мая
МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
15 марта
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Коламбус» – «Атланта Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.65
24 мая
Победитель Евро-2016, игравший за «Барсу», перешел в «Коламбус»
20 февраля
На матче с участием Месси был установлен рекорд посещаемости стадиона
2025.04.20 11:29
МЛС. «Интер Майами» выиграл у «Коламбуса», у Месси впервые в сезоне нет голевых действий в 2-х матчах подряд
2025.04.20 08:15
У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности
25 мая
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Интер Майами» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.42
24 мая
МЛС. Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
15 марта
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
2025.07.10 08:30
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Коламбус
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 15 тур
Коламбус
2 : 0
25.05.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 2
14.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
3 : 0
10.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 4
25.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
1 : 1
17.05.2026
Коламбус
США. МЛС, 13 тур
Орландо Сити
4 : 3
14.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 12 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
10.05.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 11 тур
Филадельфия Юнион
0 : 0
03.05.2026
Нэшвилл
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+