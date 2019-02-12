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    Агент: «Филадельфия Юнион» предлагала Чернову контракт, но из-за больших налогов мы отказались»

    Футбольный агент Сергей Шигаев, представляющий интересы защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал, что игрок мог оказаться в МЛС.

    Вчера 26-летний футболист перешел в ростовский клуб из «Зенита». По словам Шигаева, у Чернова было предложение от «Филадельфия Юнион».

    «В продолжении темы – Евгений Чернов и МЛС. Действительно, было предложение у Евгения от «Филадельфии» приехать в расположение клуба (так у них принято) для знакомства с клубом и инфраструктурой.

    Был предложен четырехлетний контракт. Но в связи с большими налогами в этом штате [Пенсильвания] после долгих раздумий мы отказались. Женя мог оказаться первым российским футболистом в МЛС», – написал Шигаев в твиттере, приложив фото приглашения от «Филадельфии Юнион».

    В этом сезоне Чернов провел за «Зенит» шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Твиттер Олега Шигаева

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    12.02.2019 12:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 февраля 2019, 11:09

      В Ростове нет налогов!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 12 февраля 2019, 14:04

      Он футболист молодой перспективный, а из МЛС в сборную врядли попадешь, так что и славно что не поехал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +894

      Rabinovi_ch 12 февраля 2019, 13:54

      Дьяченко Родион был первым Российским футболистом в МЛС.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 12 февраля 2019, 13:22

      И у этого на первом месте деньги...деньги... денежки...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +821

      diktatop > maygli 12 февраля 2019, 14:08

      26 лет ни где не поиграл и пиграет ли..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli > diktatop 12 февраля 2019, 14:20

      М-да.
      Очередная утка от бомбардира?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 12 февраля 2019, 12:56

      Поэтому практически никто не уезжает из России - там налоги другие, за все надо платить, проще жить в нашей "деревне" за копейки. А к нам перспективные игроки не приезжают, потому что не хотят жить в нашей "деревне". Только из-за больших денег готовы ехать, либо согласны жить в Москве или Питере.

      3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 12 февраля 2019, 12:55

      Филы заочные аутсайдеры МЛС и в местном плей-офф играют по большим праздникам, и то только первый раунд

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > Skull_Boy 12 февраля 2019, 12:56

      В МЛС это не работает. Сегодня аутсайдер, завтра нет. Системы вылета ведь нет.

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > bset 12 февраля 2019, 13:33

      ...как и во всех североамериканских лигах.

      1
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