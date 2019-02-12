Агент: «Филадельфия Юнион» предлагала Чернову контракт, но из-за больших налогов мы отказались»

Футбольный агент Сергей Шигаев, представляющий интересы защитника «Ростова» Евгения Чернова, рассказал, что игрок мог оказаться в МЛС.

Вчера 26-летний футболист перешел в ростовский клуб из «Зенита». По словам Шигаева, у Чернова было предложение от «Филадельфия Юнион».

«В продолжении темы – Евгений Чернов и МЛС. Действительно, было предложение у Евгения от «Филадельфии» приехать в расположение клуба (так у них принято) для знакомства с клубом и инфраструктурой.

Был предложен четырехлетний контракт. Но в связи с большими налогами в этом штате [Пенсильвания] после долгих раздумий мы отказались. Женя мог оказаться первым российским футболистом в МЛС», – написал Шигаев в твиттере, приложив фото приглашения от «Филадельфии Юнион».

В этом сезоне Чернов провел за «Зенит» шесть матчей и сделал одну результативную передачу.