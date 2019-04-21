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21.04.2019 20:49Эвертон – Манчестер Юнайтед обзор матча. Сульшеру не стыдно проиграть Барселоне в Лиги Чемпионов. А Эвертону стыдно ? Манчестер Юнайтед провел один из худших матчей в игре с Эвертоном и скорее всего в следующем сезоне не сыграет в Лиги Чемпион
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19.04.2019 18:38Всем привет. Эвертон – Манчестер Юнайтед прогноз на матч Английской Премьер Лиги. Игра состоится 21 апреля 2019 года. Не верю в тренера Сульшера, не верю что Манчестер Юнайтед сможет что то интересное показать в этой игре. Делаю ставку на Эвертон на
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23.01.2017 16:30Один из лучших тренеров мира столкнулся с неожиданными трудностями – амбициозный и дорогостоящий манчестерский проект забуксовал и выпал из зоны ЛЧ. Блог «Бескрайний нападающий» задается вопросом: может, это не так уж и неожиданно?18
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18.01.2017 20:15Поражение «Сити» от «Эвертона» стало самым крупным для Гвардиолы в национальном чемпионате за всю карьеру. Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» рассказывает, почему уже в следующем сезоне «ириски» будут бороться за чемпионство.1