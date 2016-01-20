Экс-игрок Спартак вернется?

"Спартак" заинтересован в вингере "Эвертона" Эйдене Макгиди

Ирландец готов оставить Гудисон Парк в январе и ряд клубов заинтересован в его услугах. Игрок проиграл конкуренцию Деулофеу, который впечатляет игрой в этом сезоне и Аарону Леннону. Макгиди необходима игровая практика до лета, а также ему необходимо доказать свою профпригодность для того, чтобы попасть в состав своей сборной на Евро 2016 во Франции.



Бывший клуб Эйдена "Спартак Москва" является одним из претендентов на футболиста и русские заинтересованы в возвращении Макгиди обратно в свой клуб.



Существует также интерес в Англии , в частности в лице "Лидс Юнайтед" и "Блэкберн Роверс". Камнем преткновения для всех интересующихся клубов может стать желание игрока играть в АПЛ. Сам Макгиди хотел бы перейти в другой клуб высшего дивизиона Англии.