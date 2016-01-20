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    «Спартак» заинтересован в возвращении.. Все блоги -

    Экс-игрок Спартак вернется?

    20 января 2016
    "Спартак" заинтересован в вингере "Эвертона" Эйдене Макгиди

    Ирландец готов оставить Гудисон Парк в январе и ряд клубов заинтересован в его услугах. Игрок проиграл конкуренцию Деулофеу, который впечатляет игрой в этом сезоне и Аарону Леннону. Макгиди необходима игровая практика до лета, а также ему необходимо доказать свою профпригодность для того, чтобы попасть в состав своей сборной на Евро 2016 во Франции.

    Бывший клуб Эйдена "Спартак Москва" является одним из претендентов на футболиста и русские заинтересованы в возвращении Макгиди обратно в свой клуб.

    Существует также интерес в Англии , в частности в лице "Лидс Юнайтед" и "Блэкберн Роверс". Камнем преткновения для всех интересующихся клубов может стать желание игрока играть в АПЛ. Сам Макгиди хотел бы перейти в другой клуб высшего дивизиона Англии.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 января 2016, 01:11

      Ой не смеши, блин. Видели, спасибо, больше не нужно.

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