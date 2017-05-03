Аарон Леннон был задержан после попытки самоубийства.

Полузащитник «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения.

Игрок «Эвертона» Аарон Леннон был задержан полицией и доставлен в госпиталь с подозрением на психические отклонения.

Sky Sports сообщает, что 30-летний футболист ночью гулял в опасной близости от автомагистрали Eccles Old Road.

Прибывшая на место полиция задержала Аарона. После допроса, длившегося около 20 минут, футболист был доставлен в госпиталь для прохождения обследования. Англичанину предстоит пройти лечение из-за болезни, вызванной стрессом.

Последний раз Аарон Леннон получал игровую практику в «Эвертоне» в феврале, проведя на поле в матче с «Мидлсбро» 17 минут. А всего в сезоне-2016/17 отыграл за команду из Ливерпуля 11 матчей в Премьер-лиге.