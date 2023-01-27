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04.03.2017 21:05Московский ломбард предложил Кокорину сдать автомобиль. В РФС отмахиваются от видеоповторов. Дайджест событий дняЦСКА и «Зенит» отыграли скучную ничью. «Наполи» одержал важную победу над «Ромой». Аршавин выиграл Суперкубок Казахстана. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.13
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21.09.2015 19:22Месси опять не смог забить пенальти. Месси забил пенальти. Главные события 4-го тура испанской ПримерыОбиженная в Мадриде «Гранада», проблемная «Барселона» и прекращение удивительных результатов от «Эйбара». Все ушло на второй план по сравнению с голевой перестрелкой в Сан-Себастьяне. Хозяева там забили дважды, но все равно проиграли.3
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31.08.2015 14:12Хамес помогает «Реалу» разгромить «Бетис», «Эйбар» продолжает лидировать. Главные события 2-го тура испанской ПримерыИспания вернулась! Со всем, чего мы от нее ждали. Судьи, которым необходим прием у психиатра и окулиста. Множество красивых забитых мячей. Не хватает лишь одного – голов от Роналду и Месси.1