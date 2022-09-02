- 27 января
- 14:57 Текст В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
- 2 сентября 2022
- 09:17 Фото Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
- 28 октября 2021
- 07:28 Фото Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
- 5 июля 2021
- 07:55 Видео «Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
- 22 мая 2021
- 20:55 Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура
- 26 апреля 2021
- 23:59 Примера. «Реал Сосьедад» одолел «Эйбар» и закрепился на пятом месте
- 23 апреля 2021
- 00:07 Примера. Дубль Сольдадо помог «Гранаде» выиграть у «Эйбара», «Реал Сосьедад» сильнее «Сельты»
- 18 апреля 2021
- 19:12 Примера. «Атлетико» разгромил «Эйбар», Корреа и Феррейра-Карраско сделали дубли
- 3 апреля 2021
- 19:08 Примера. «Реал» обыграл «Эйбар» и сократил отставание от лидирующего «Атлетико» до трех очков
- 15 марта 2021
- 18:48 Видео Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте 1
- 6 марта 2021
- 23:36 Видео Примера. «Эйбар» минимально уступил «Кадису», вратарь Дмитрович не реализовал пенальти 1
- 14 февраля 2021
- 00:51 Примера. «Барселона» победила «Алавес» и продлила серию без поражений до 12 матчей, «Эйбар» и «Вальядолид» сыграли вничью 4
- 30 января 2021
- 17:58 Примера. «Севилья» в гостях всухую победила «Эйбар» и обошла «Барселону»
- 22 января 2021
- 01:24 Примера. Дубль Суареса принес «Атлетико» волевую победу над «Эйбаром»
- 00:30 Фото Голкипер «Эйбара» Дмитрович забил «Атлетико». Это первый гол вратаря в Примере с 2011 года 1
- 30 декабря 2020
- 12:50 «Барселона» без Месси выиграла 55,9% матчей в Примере. С ним – 73,7% 4
- 10:27 У Коутиньо подозрение на разрыв мениска 4
- 00:08 «Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков 2
- 29 декабря 2020
- 23:49 «Эйбар» впервые не проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу» 1
- 23:08 Примера. «Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» и опустилась на шестое место 2