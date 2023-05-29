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Эйбар
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€ 11 млн
Эйбар - новости команды
Эйбар
Испания. Сегунда
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Сайт:
http://www.sdeibar.com
Тренер:
Хосеба Эчеберрия
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Пост
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
2023.05.29 01:45
Пост
В Испании Зидан и Стоичков снова тащат клуб к чемпионству, да еще и в цветах «Барселоны». Сейчас все объясним
2023.01.27 14:57
Фото
Лука Зидан нашел новый клуб в Испании
2022.09.02 09:17
Фото
Экс-форвард «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Льоренте подписал контракт с «Эйбаром»
2021.10.28 07:28
Видео
«Севилья» подписала вратаря «Эйбара» Дмитровича
2021.07.05 07:55
Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура
2021.05.22 20:55
Примера. «Реал Сосьедад» одолел «Эйбар» и закрепился на пятом месте
2021.04.26 23:59
Примера. Дубль Сольдадо помог «Гранаде» выиграть у «Эйбара», «Реал Сосьедад» сильнее «Сельты»
2021.04.23 00:07
Примера. «Атлетико» разгромил «Эйбар», Корреа и Феррейра-Карраско сделали дубли
2021.04.18 19:12
Примера. «Реал» обыграл «Эйбар» и сократил отставание от лидирующего «Атлетико» до трех очков
2021.04.03 19:08
Видео
Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте
2021.03.15 18:48
1
Видео
Примера. «Эйбар» минимально уступил «Кадису», вратарь Дмитрович не реализовал пенальти
2021.03.06 23:36
1
Примера. «Барселона» победила «Алавес» и продлила серию без поражений до 12 матчей, «Эйбар» и «Вальядолид» сыграли вничью
2021.02.14 00:51
4
Примера. «Севилья» в гостях всухую победила «Эйбар» и обошла «Барселону»
2021.01.30 17:58
Примера. Дубль Суареса принес «Атлетико» волевую победу над «Эйбаром»
2021.01.22 01:24
Фото
Голкипер «Эйбара» Дмитрович забил «Атлетико». Это первый гол вратаря в Примере с 2011 года
2021.01.22 00:30
1
«Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков
2020.12.30 00:08
2
«Эйбар» впервые не проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу»
2020.12.29 23:49
1
Примера. «Барселона» без Месси сыграла вничью с «Эйбаром» и опустилась на шестое место
2020.12.29 23:08
2
Месси пропустит матч с «Эйбаром» из-за травмы
2020.12.27 19:30
3
Примера. «Реал» победил «Эйбар» и одержал пятую победу подряд
2020.12.21 00:50
Примера. «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эйбаром» и вышел на первое место
2020.12.13 22:46
Примера. «Валенсия» без Черышева сыграла вничью с «Эйбаром»
2020.12.08 00:55
1
Примера. «Эйбар» на выезде победил «Бетис»
2020.12.01 01:07
Фото
Пять испанских клубов – худшие по проценту точности передач в лигах топ-5
2020.11.11 11:20
2
Примера. «Реал Сосьедад» после победы над «Сельтой» вышел на первое место
2020.11.01 19:57
1
Примера. Негредо принес «Кадису» победу над «Эйбаром», команда вышла на второе место
2020.10.31 00:59
1
Примера. «Атлетико» обыграл «Бетис», «Эйбар» – «Севилью»
2020.10.25 00:25
Примера. «Реал» минимально победил «Вальядолид», «Эльче» одолел «Эйбар»
2020.10.01 00:28
Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Барса» уступила «Осасуне» и другие результаты
2020.07.16 23:57
2
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