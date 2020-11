Пять испанских клубов – худшие по проценту точности передач в лигах топ-5

Opta представила статистику по неточным передачам в нынешнем сезоне.

Самый низкий процент передач в лигах топ-5 – у испанских клубов.

1. «Кадис» – 64,6%

2. «Осасуна» – 65,3%

3. «Хетафе» – 67,1%

4. «Эйбар» – 70,7%

5. «Алавес» – 71,5%.

