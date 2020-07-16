Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Барса» уступила «Осасуне» и другие результаты

Сегодня, 16 июля, состоялись все десять матчей 37-го тура испанской Примеры.

Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур

Эйбар – Вальядолид – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Бигас, 21; 2:0 – Инуи, 28; 2:1 – Гвардиола, 71; 3:1 – де Бласис (с пенальти), 90+2.

Атлетик – Леганес – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Герреро, 81; 0:2 – Ассале, 90+4.

Удаление: Симон, 22 – нет.

Бетис – Алавес – 1:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Хоселу, 53; 0:2 – Эли, 77; 1:2 – Морон, 90+4.

Удаления: Хуанми, 90+2 – Эли, 90+6.

Сельта – Леванте – 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Барди, 11; 0:2 – Барди, 28; 1:2 – Мина, 36; 2:2 – Аспас, 45+1; 2:3 – Майорал, 52.

Удаления: Нолито, 90+3 – Мирамон, 59.

Мальорка – Гранада – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Эрнандес, 20; 1:1 – Диас, 45+1; 1:2 – Монторо, 69.

Удаления: Седлар, 80; Эрнандес, 90+9 – нет.

Реал Сосьедад – Севилья – 0:0 (0:0)

Валенсия – Эспаньол – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Гамейро, 17.

Удаление: Коста, 90 – нет.

Барселона – Осасуна – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Арнайц, 15; 1:1 – Месси, 62: 1:2 – Торрес, 90+4.

Удаление: нет – Гальего, 77.

Хетафе – Атлетико – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Льоренте, 54; 0:2 – Томас, 80.

Удаление: Ньом, 90+2 – нет.

Реал – Вильярреал – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бензема, 29; 2:0 – Бензема (с пенальти), 77; 2:1 – Иборра, 84.

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