Примера. «Реал» обыграл «Вильярреал», «Барса» уступила «Осасуне» и другие результаты

Сегодня, 16 июля, состоялись все десять матчей 37-го тура испанской Примеры.
Чемпионат Испании. Примера. 37-й тур
Эйбар – Вальядолид – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Бигас, 21; 2:0 – Инуи, 28; 2:1 – Гвардиола, 71; 3:1 – де Бласис (с пенальти), 90+2.
Голы: 0:1 – Герреро, 81; 0:2 – Ассале, 90+4.
Удаление: Симон, 22 – нет.
Гол: 0:1 – Хоселу, 53; 0:2 – Эли, 77; 1:2 – Морон, 90+4.
Удаления: Хуанми, 90+2 – Эли, 90+6.
Голы: 0:1 – Барди, 11; 0:2 – Барди, 28; 1:2 – Мина, 36; 2:2 – Аспас, 45+1; 2:3 – Майорал, 52.
Удаления: Нолито, 90+3 – Мирамон, 59.
Мальорка – Гранада – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Эрнандес, 20; 1:1 – Диас, 45+1; 1:2 – Монторо, 69.
Удаления: Седлар, 80; Эрнандес, 90+9 – нет.
Реал Сосьедад – Севилья – 0:0 (0:0)
Валенсия – Эспаньол – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Гамейро, 17.
Удаление: Коста, 90 – нет.
Барселона – Осасуна – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Арнайц, 15; 1:1 – Месси, 62: 1:2 – Торрес, 90+4.
Удаление: нет – Гальего, 77.
Голы: 0:1 – Льоренте, 54; 0:2 – Томас, 80.
Удаление: Ньом, 90+2 – нет.
Голы: 1:0 – Бензема, 29; 2:0 – Бензема (с пенальти), 77; 2:1 – Иборра, 84.