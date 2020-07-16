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Хетафе - Атлетико

16.07.2020, Четверг, 22:00 мск Хетафе, стадион Колисео Алфонсо Перес Испания. Примера, 37 тур Хетафе - Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
1 тур
18 августа, воскресенье 23:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 18:15 Атлетико 2:0 Хетафе
5 тур
22 сентября, суббота 19:30 Хетафе 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 19:30 Хетафе 0:1 Атлетико
18 тур
6 января, суббота 15:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 20:15 Хетафе 0:1 Атлетико
5 тур
22 сентября, вторник 21:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
21 марта, суббота 18:00 Атлетико 2:0 Хетафе
9 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Хетафе 0:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
13 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:2 Атлетико
14 тур
24 ноября, воскресенье 01:00 Атлетико 7:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
7 апреля, воскресенье 21:00 Хетафе 0:0 Атлетико
11 тур
11 ноября, воскресенье 22:45 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
ответный матч		 10 января, четверг 22:30 Хетафе 0:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
первый матч		 13 декабря, четверг 01:00 Атлетико 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
31 тур
1 апреля, воскресенье 14:00 Атлетико 3:0 Хетафе
12 тур
7 ноября, понедельник 01:00 Хетафе 3:2 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
26 тур
2 марта, среда 22:00 Хетафе 1:1 Атлетико
7 тур
16 октября, суббота 20:00 Атлетико 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:00 Атлетико 0:3 Хетафе
19 тур
24 января, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
23 тур
15 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 1:1 Хетафе
4 тур
24 сентября, среда 23:00 Хетафе 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Хетафе 1:1 Атлетико
15 тур
9 декабря, воскресенье 21:00 Атлетико 1:0 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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