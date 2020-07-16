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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Атлетико
Хетафе - Атлетико: обзор матча 16 июля 2020
Хетафе
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
54'
М. Льоренте
80'
Т. Парти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Атлетико
Красная карточка
А. Ньом
90'
+2
Замена
Ф. Файр
️️️️
М. Арамбарри
85'
85'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Корреа
84'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Д. Коста
80'
ГОЛ! 0:2!
Т. Парти
77'
Замена
Витоло
️️️️
Я. Карраско
75'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Льоренте
Желтая карточка
Х. Молина
68'
67'
Замена
Т. Парти
️️️️
С. Ньигес
66'
Желтая карточка
С. Ньигес
Замена
Джейсон
️️️️
М. Оливера
61'
Замена
Х. Молина
️️️️
Н. Максимович
61'
Замена
Анхель
️️️️
Х. Мата
60'
54'
ГОЛ! 0:1!
М. Льоренте
45'
+4
Желтая карточка
Х. Хименес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
24
Давид Тимор
ОП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Хетафе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
76
Файкал Файр
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Джейсон
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
9
Анхель
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-3-2-2
13
Сорья
17
Оливера
23
Кабако
2
Джене
17
Кукурелья
24
Тимор
12
Ньом
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
9
Дуро
4-3-2-1
13
Облак
4
Ариас
20
Хименес
18
Фелипе
3
Санчес
14
Льоренте
6
Коке
8
Ньигес
10
Корреа
10
Карраско
19
Коста
17
Оливера
23
Джейсон
23
Джейсон
17
Оливера
8
Арамбарри
76
Файр
76
Файр
8
Арамбарри
88
Максимович
19
Молина
19
Молина
88
Максимович
17
Мата
9
Анхель
9
Анхель
17
Мата
10
Корреа
18
Лемар
18
Лемар
10
Корреа
19
Коста
16
Эррера
16
Эррера
19
Коста
8
Ньигес
18
Парти
18
Парти
8
Ньигес
10
Карраско
7
Витоло
7
Витоло
10
Карраско
14
Льоренте
21
Мората
21
Мората
14
Льоренте
Остались в запасе
Хетафе
Атлетико
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
17
Родриго Рикельме
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Маркос Лавин
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
5
Чема
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
20
Франциско Портильо
ПВ
Остались в запасе
17
Родриго Рикельме
ПВ
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Хетафе - Атлетико
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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