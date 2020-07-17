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Материалы

Барселона - Осасуна

16.07.2020, Четверг, 22:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 37 тур Барселона - Осасуна
Испания. Примера (2019/2020)
3 тур
31 августа, суббота 18:00 Осасуна 2:2 Барселона
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
26 апреля, среда 20:30 Барселона 7:1 Осасуна
15 тур
10 декабря, суббота 15:00 Осасуна 0:3 Барселона
Испания. Примера (2013/2014)
28 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Барселона 7:0 Осасуна
9 тур
19 октября, суббота 22:00 Осасуна 0:0 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
27 января, воскресенье 22:00 Барселона 5:1 Осасуна
2 тур
26 августа, воскресенье 21:00 Осасуна 1:2 Барселона
Испания. Примера (2011/2012)
23 тур
11 февраля, суббота 23:00 Осасуна 3:2 Барселона
4 тур
17 сентября, суббота 22:00 Барселона 8:0 Осасуна
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
ответный матч		 13 января, пятница 01:00 Осасуна 1:2 Барселона
Испания. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
первый матч		 5 января, четверг 01:00 Барселона 4:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
23 апреля, суббота 22:00 Барселона 2:0 Осасуна
14 тур
4 декабря, суббота 22:45 Осасуна 0:3 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
28 тур
24 марта, среда 22:00 Барселона 2:0 Осасуна
9 тур
31 октября, суббота 22:00 Осасуна 1:1 Барселона
Испания. Примера (2008/2009)
37 тур
23 мая, суббота 23:00 Барселона 0:1 Осасуна
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Осасуна 2:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
22 тур
3 февраля, воскресенье 21:00 Барселона 1:0 Осасуна
3 тур
16 сентября, воскресенье 23:00 Осасуна 0:0 Барселона
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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    Рейтинг: +504

    the teacher 17 июля 2020, 08:29

    Барса решила не основным сыграть составом)) а когда припекло выпустили основных но поздно

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    Рейтинг: +617

    nelez 17 июля 2020, 00:05

    Поздравляю

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