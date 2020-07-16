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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Осасуна
Барселона - Осасуна: обзор матча 16 июля 2020
Барселона
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Осасуна
62'
Л. Месси
15'
Х. Мануэль Арнайц
90+4'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Осасуна
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Р. Торрес
Пас отдал
Э. Барха
90'
+2
Замена
А. Латорре
️️️️
П. Эступиньян
85'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Х. Монкайола
Замена
Ж. Альба
️️️️
Х. Фирпо
79'
Замена
Ф. де Йонг
️️️️
Р. Пуч
79'
77'
Красная карточка
Э. Гальего
Желтая карточка
Х. Фирпо
75'
71'
Замена
Э. Гальего
️️️️
Х. Мануэль Арнайц
70'
Замена
Э. Барха
️️️️
Адриан
Желтая карточка
Ж. Пике
69'
Замена
С. Бускетс
️️️️
И. Ракитич
67'
63'
Желтая карточка
Ойер
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
62'
Замена
Л. Суарес
️️️️
М. Брейтуэйт
59'
Замена
А. Видаль
️️️️
Н. Семеду
59'
Желтая карточка
И. Ракитич
57'
Желтая карточка
Н. Семеду
54'
46'
Замена
Ойер
️️️️
Д. Брашанац
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мануэль Арнайц
Пас отдал
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Барселона
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
33
Рональд Араухо
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
Осасуна
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Ойер
ОП
10
Аймар Орос
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
10
Роберто Торрес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
35
Хосе Хуальде
ЦФ
18
Энрик Гальего
ЦФ
4-3-2-1
1
тер Стеген
23
Фирпо
3
Пике
2
Лангле
27
Семеду
6
Роберто
11
Ракитич
10
Пуч
31
Фати
10
Месси
22
Брейтуэйт
3-2-3-2
1
Эррера
16
Навас
5
Гарсия
15
Эрнандес
22
Видаль
2
Эступиньян
5
Брашанац
7
Монкайола
21
Перес
20
Адриан
11
Арнайц
23
Фирпо
18
Альба
18
Альба
23
Фирпо
11
Ракитич
5
Бускетс
5
Бускетс
11
Ракитич
27
Семеду
23
Видаль
23
Видаль
27
Семеду
10
Пуч
21
де Йонг
21
де Йонг
10
Пуч
22
Брейтуэйт
9
Суарес
9
Суарес
22
Брейтуэйт
20
Адриан
11
Барха
11
Барха
20
Адриан
2
Эступиньян
3
Латорре
3
Латорре
2
Эступиньян
5
Брашанац
6
Ойер
6
Ойер
5
Брашанац
7
Монкайола
10
Торрес
10
Торрес
7
Монкайола
11
Арнайц
18
Гальего
18
Гальего
11
Арнайц
Остались в запасе
Барселона
Осасуна
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Главный тренер
Энрике Сетьен
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
6
Артур
ЦП
Остались в запасе
24
Хави Мартинес
АП
23
Рубен
ВР
1
Хуан Перес
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Барселона - Осасуна
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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