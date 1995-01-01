Примера. «Эйбар» на выезде победил «Бетис»

В заключительном матче 11-го тура Примеры «Бетис» дома проиграл «Эйбару» со счетом 0:2.
Голы в этой игре забивали Йосинори Муто и Эстебан Бургос.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Голы: 0:1 – Муто, 49; 0:2 – Бургос (с пенальти), 54.
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В заключительном матче 11-го тура Примеры «Бетис» дома проиграл «Эйбару» со счетом 0:2.
Голы в этой игре забивали Йосинори Муто и Эстебан Бургос.
Чемпионат Испании. Примера. 11-й тур
Голы: 0:1 – Муто, 49; 0:2 – Бургос (с пенальти), 54.