В матче 19-го тура Примеры «Эйбар» принимает «Атлетико».

Счет в игре открыл вратарь хозяев поля Марко Дмитрович, который реализовал пенальти.

28-летний серб стал седьмым голкипером в истории и первым с 2011 года, забившим гол в матче Примеры.

Eibar have taken the lead against Atletico Madrid...GOALKEEPER Marko Dmitrovic with the goal pic.twitter.com/yrFtO5tJ0j