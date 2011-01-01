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    Примера. Дубль Суареса принес «Атлетико» волевую победу над «Эйбаром»

    В матче 19-го тура Примеры «Атлетико» на выезде переиграл «Эйбар» со счетом 2:1.

    Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу вратаря Марко Дмитровича с пенальти, однако мадридцы сумели не только отыграться, но и вырвать победу в концовке встречи – оба мяча забил Луис Суарес.

    «Атлетико» остался лидером чемпионата, увеличив отрыв от «Реала» до семи очков, имея при этом еще и матч в запасе.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Эйбар – Атлетико – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дмитрович (с пенальти), 12; 1:1 – Суарес, 40; 1:2 – Суарес (с пенальти), 89.

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    Источник: «Бомбардир»

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