Примера. Дубль Суареса принес «Атлетико» волевую победу над «Эйбаром»

В матче 19-го тура Примеры «Атлетико» на выезде переиграл «Эйбар» со счетом 2:1.

Хозяева поля вышли вперед на 12-й минуте благодаря голу вратаря Марко Дмитровича с пенальти, однако мадридцы сумели не только отыграться, но и вырвать победу в концовке встречи – оба мяча забил Луис Суарес.

«Атлетико» остался лидером чемпионата, увеличив отрыв от «Реала» до семи очков, имея при этом еще и матч в запасе.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Эйбар – Атлетико – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Дмитрович (с пенальти), 12; 1:1 – Суарес, 40; 1:2 – Суарес (с пенальти), 89.

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