Примера. «Эйбар» минимально уступил «Кадису», вратарь Дмитрович не реализовал пенальти

Голимой хренью страдают команды, давая бить пенальти вратарям.
Каждый должен заниматься своим делом!
В 26-м туре чемпионата Испании «Эйбар» в гостях проиграл «Кадису». Эйбарцы опустились в зону вылета.
На 57-й минуте вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович не реализовал пенальти. Видео доступно ниже.
Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур
Гол: 1:0 – Негредо, 40.
«Эйбар» проигрывает «Кадису» – 0:1. И тут получает право на пенальти. Исполняющий – вратарь Дмитрович, который уже забивал с пенальти в этом сезоне.Эпизод из кино:1. Дмитрович мажет в ответственный момент.2. «Эйбар» опускается в зону вылета.Грусть.: твиттер LaLigaTV pic.twitter.com/bmh1H5dLYT— Гол (@Golrusuper) March 6, 2021