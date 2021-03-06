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    Примера. «Эйбар» минимально уступил «Кадису», вратарь Дмитрович не реализовал пенальти

    В 26-м туре чемпионата Испании «Эйбар» в гостях проиграл «Кадису». Эйбарцы опустились в зону вылета.

    На 57-й минуте вратарь «Эйбара» Марко Дмитрович не реализовал пенальти. Видео доступно ниже.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Кадис – Эйбар – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Негредо, 40.

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    Источник: твиттер «Гола»

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    06.03.2021 23:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5298

      vladik12 4 часа назад

      Голимой хренью страдают команды, давая бить пенальти вратарям.
      Каждый должен заниматься своим делом!

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