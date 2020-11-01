Примера. «Реал Сосьедад» после победы над «Сельтой» вышел на первое место

В чемпионате Испании сменился лидер. После победы в Виго на первую строчку вышел «Реал Сосьедад». Дубль оформил Виллиан Жозе.

В другой встрече «Бетис» справился с выходцем из Сегунды. Два мяча забил бывший футболист «Барселоны» Кристиан Тельо.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Сельта – Реал Сосьедад – 1:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Сильва, 24; 0:2 – Оярсабаль, 34; 0:3 – Виллиан, 54; 1:3 – Аспас, 77 (с пенальти); 1:4 – Виллиан, 81.

Удаления: Фонтан, 90+3 (вторая ж.к.) – нет.

Бетис – Эйбар – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Санабрия, 7; 2:0 – Тельо, 29; 3:0 – Тельо, 56; 3:1 – Хосан, 60..

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