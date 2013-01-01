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    Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура

    Последний тур чемпионата Испании определил, что, помимо «Эйбара», в низший дивизион вылетают «Уэска» и «Вальядолид».

    В Лигу Европы вышли «Реал Сосьедад» и «Бетис», которые отправили в Лигу конференций «Вильярреал».

    Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте матча с «Уэской».

    Вратарь «Атлетико» Ян Облак стал лидером по количеству матчей за клуб среди голкиперов (303).

    Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено в последних семи матчах Примеры против «Реала» поучаствовал в шести голах.

    Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

    Вальядолид – Атлетико – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Плано, 18; 1:1 – Корреа, 57; 1:2 – Суарес, 67.

    Осасуна – Реал Сосьедад – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Исак, 86.

    Реал – Вильярреал – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Пино, 20; 1:1 – Бензема, 87; 2:1 – Модрич, 90+2.

    Сельта – Бетис – 2:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аспас, 32 (с пенальти); 2:0 – Мендес, 49; 2:1 – Иглесиас, 53 (с пенальти); 2:2 – Фекир, 69; 2:3 – Руис, 73.

    Удаления: нет – Тельо, 77 (вторая ж.к.).

    Уэска – Валенсия – 0:0

    Эйбар – Барселона – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Гризманн, 81.

    Эльче – Атлетик – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бойе, 28; 2:0 – Гути, 73.

    Результаты Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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