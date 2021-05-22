Примера. «Реал Сосьедад» и «Бетис» вышли в Лигу Европы, «Уэска» и «Вальядолид» вылетели и другие результаты последнего тура

Последний тур чемпионата Испании определил, что, помимо «Эйбара», в низший дивизион вылетают «Уэска» и «Вальядолид».

В Лигу Европы вышли «Реал Сосьедад» и «Бетис», которые отправили в Лигу конференций «Вильярреал».

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на замену на 77-й минуте матча с «Уэской».

Вратарь «Атлетико» Ян Облак стал лидером по количеству матчей за клуб среди голкиперов (303).

Нападающий «Вильярреала» Жерар Морено в последних семи матчах Примеры против «Реала» поучаствовал в шести голах.

Чемпионат Испании. Примера. 38-й тур

Вальядолид – Атлетико – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Плано, 18; 1:1 – Корреа, 57; 1:2 – Суарес, 67.

Осасуна – Реал Сосьедад – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Исак, 86.

Реал – Вильярреал – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Пино, 20; 1:1 – Бензема, 87; 2:1 – Модрич, 90+2.

Сельта – Бетис – 2:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Аспас, 32 (с пенальти); 2:0 – Мендес, 49; 2:1 – Иглесиас, 53 (с пенальти); 2:2 – Фекир, 69; 2:3 – Руис, 73.

Удаления: нет – Тельо, 77 (вторая ж.к.).

Уэска – Валенсия – 0:0

Эйбар – Барселона – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Гризманн, 81.

Эльче – Атлетик – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Бойе, 28; 2:0 – Гути, 73.

Результаты Примеры

Турнирная таблица Примеры