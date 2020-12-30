«Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков

Выходит после Кумана должен появится условный Гвардиола.
«Барселона» не смогла победить «Эйбар» (1:1) в матче 16-го тура Примеры.
В 15 матчах чемпионата «Барселона» набрала 25 очков. Это худший результат команды с сезона-2003/04.
Тогда после 15 матчей у «Барселоны» было 20 очков. Команду тренировал Франк Райкард.
- «Эйбар» впервые не проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу».
- «Барселона» опустилась на шестое место в чемпионате.
- Отставание от лидирующего «Атлетико» – семь очков. У мадридцев две игры в запасе.