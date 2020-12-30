«Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков

«Барселона» не смогла победить «Эйбар» (1:1) в матче 16-го тура Примеры.

В 15 матчах чемпионата «Барселона» набрала 25 очков. Это худший результат команды с сезона-2003/04.

Тогда после 15 матчей у «Барселоны» было 20 очков. Команду тренировал Франк Райкард.