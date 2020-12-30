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    «Барселона» выдала худший старт в Примере за 17 лет. В 15 матчах у команды 25 очков

    «Барселона» не смогла победить «Эйбар» (1:1) в матче 16-го тура Примеры.

    В 15 матчах чемпионата «Барселона» набрала 25 очков. Это худший результат команды с сезона-2003/04.

    Тогда после 15 матчей у «Барселоны» было 20 очков. Команду тренировал Франк Райкард.

    • «Эйбар» впервые не проиграл «Барселоне» на «Камп Ноу».
    • «Барселона» опустилась на шестое место в чемпионате.
    • Отставание от лидирующего «Атлетико» – семь очков. У мадридцев две игры в запасе.

    Источник: Gracenote

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    30.12.2020 00:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100929

      zigbert 31 декабря 2020, 15:44

      Выходит после Кумана должен появится условный Гвардиола.

      0
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      Рейтинг: +67544

      portero 30 декабря 2020, 08:10

      Бармалей похоронил Барсу, а корона помогает ему удервпться в клубе доп срок.

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