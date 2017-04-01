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01.04.2017 20:00Хуан Мата перенес операцию и надолго выбыл из строя. Венгер намекнул на то, что останется в «Арсенале». «Бавария» отгрузила шесть мячей в ворота «Аугсбурга». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.5
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15.02.2017 01:50В матче Лиги чемпионов против «Бенфики» Обамеянг не забил пенальти и запорол выход один на один. Звездный габонец уже видит себя в футболке «Реала». Марк Бессонов разбирается, что не устраивает Обамеянга в Дортмунде и каковы его перспективы в других командах.2
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26.10.2015 22:19Заруба в Леверкузене и борьба Левандовски с Обамеянгом. Главные события 10-го тура немецкой БундеслигиПервый ощутимый провал «Дармштадта» и «Ингольштадта», голевая феерия и «Боруссия М», которая смогла. «Бомбардир» рассказывает о самом интересном, что случилось в Бундеслиге в минувшие выходные.
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