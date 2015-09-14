Продолжение гладбахского кошмара и раскаявшийся судья. Главные события 4-го тура немецкой Бундеслиги

Провал леверкузенского «Байера», хет-трик Майера, и всего-то одна ничья – «Бомбардир» о том, что интересного подарил болельщикам 4-й тур Бундеслиги.

Провал леверкузенского «Байера», хет-трик Майера, и всего-то одна ничья – «Бомбардир» о том, что интересного подарил болельщикам 4-й тур Бундеслиги.

Леверкузен в огне

У Роджера Шмидта перед стартом сезона задачи были обозначены весьма конкретно: «Байер» должен быть в тройке. Не выполнить их, значит самолично разорвать свой же контракт с командой. «Аптекарям» изрядно поднадоело, имея хороший состав, играть в динамичный атакующий футбол и прозябать где-то рядом с «Шальке» и «Вердером».

Ничего невыполнимого, если говорить объективно. «Бавария» - гегемон, от своих позиций мюнхенцы отступятся еще нескоро, но зато места пониже вакантны и вполне по силам леверкузенацам. Да только на старте у команды постоянно что-то идет наперекосяк – в этом туре лужа, в которую на сей раз плюхнулся Шмидт со товарищами, нашла их в Дармштадте.

Из двух дебютантов лиги «лилии» смотрелись до сегодняшнего дня наименее предпочтительно, трижды сыграв вничью и не одержав ни единой победы. Впрочем, это не помешало подшефным Дирка Шустера забить уже в самом начале встречи при помощи Айтача Сулу и сдержать натиск «фармацевтов» до перерыва. Конечно, гости играли вторым номером – «Байер» «перебил» соперника практически в два раза и владел мячом в среднем на 24% больше, но изменить цифры на табло, подопечным Шмидта так и не удалось.

Арбитр извинился за «помощь» «Баварии»

Матч против «Аугсбурга» - отличный повод для мюнхенцев попросить прощения у собственных болельщиков. Мануэль Нойер, неловко заваливающийся вбок после удара в противоход, полная аморфность линии полузащиты, отсутствие завершающего удара – атрибуты не из арсенала многолетних чемпионов Германии. Если бы не Роберт Левандовски, то «Бавария» явно не досчиталась бы очков. Впрочем, творцов победы «красных» было двое.

И один из них носил не клубную форму. Под занавес матча, когда «Аугсбург» уже не выигрывал, но еще не проиграл, Дуглас Коста в штрафной гостей протолкнул мяч мимо защитника и сам же в него влетел. Рядовой эпизод. После подобного судьи обычно характерным жестом велят игроку быть чуть мужественнее и подняться на ноги, но арбитр этой встречи Кнут Кирхер решил положиться на своего помощника. Тот явно знает гимн «Баварии» наизусть!

Пенальти. Томас Мюллер пробил предсказуемо, но угадавший угол вратарь до мяча не дотягивается – так закончилась драма на «Альянц Арене». Завершение, прямо скажем, с душком. Но Кирхер уже после игры нашел в себе силы извиниться перед фанатами «Аугсбурга» за то, что несправедливо отобрал у их команды очки. Дескать, не заметил эпизода, а помощник подвел – мол, забыли, проехали. Да вот только «Аугсбургу» очки сейчас нужны, как воздух, – финал прошлого сезона команда отпраздновала выходом в еврокубки, а теперь рискует лишиться прописки в Бундеслиге. Но сделанного, как известно, не воротишь.

Ну слишком разные «Боруссии»

Лучший и один из худших стартов сезона в Бундеслиге – это про них. Дортмундцы под руководством Томаса Тухеля играют так, словно бы и не было прошлогоднего кошмара. В этот раз ими был бит саксонский «Ганновер». Хозяева упирались и даже сумели забить первыми, но затем сами же насоздавали себе проблем. Сначала хозяева привезли в собственные ворота два пенальти, уверенно реализованные Обамеянгом, а затем, придумав автогол на ровном месте, позволили «шмелям» в четвертый раз подряд отпраздновать победу.

А вот для «Боруссии» из Менхенгладбаха в 4-м туре представилась отличная возможность реабилитироваться за угрюмое «зеро» в графе набранных очков. В гости к команде Фавра приехал «Гамбург», о страданиях которого за последние сезоны сказано было немало. Игра прошла на встречных курсах. Гладбахцы, не по-хозяйски плохо сыграв в обороне, пропустили трижды, так и не ответив на это хотя бы одним забитым мячом.

Всего одна ничья

Примечательной особенностью этого уикэнда в Бундеслиге было то, что практически все здешние матчи имели конкретную развязку. Помимо изложенного выше, берлинская «Герта» неплохо помотала «Штутгарт» в родных стенах. Вообще, команда Паля Дардои на старте своих болельщиков определенно радует. Берлинцы научились брать очки с равными соперниками, более трепетно относятся к контролю мяча и куда увереннее действуют в завершающей стадии. Скорее всего, борьба за выживание в этом году им не грозит.

Чего не скажешь о «Штутгарте». Гости на «Олимпикштадионе» изо всех сил пытались хотя бы на этот раз не ударить в грязь лицом. И это у них почти получилось: после первого пропущенного гола «автозаводцы» сумели сравнять счет. Сделал это, к слову, в недавнем прошлом игрок краснодарской «Кубани» защитник Тони Шуньич после розыгрыша углового. Но уже под конец первого тайма Лустенбергер снова вывел «Герту» вперед, а на еще один результативный штурм гостей не хватило.

Первое поражение в сезоне потерпел боевитый «Кельн». Да и ладно бы, если бы просто проиграли, но пропустив при этом шесть мячей… Словом, «Айнтрахт» неплохо выпустил пар на «козлах». Творцом успеха хозяев стал один из самых необычных игроков в истории Бундеслиги. Это Александер Майер, в одиночку отгрузивший оппонентам половину голов «Айнтрахта». А «Кельн»… А что «Кельн»? Пытались гости отыграться и даже сумели дважды пробить вратаря соперника, но в тот день у Армина Фе и Ко получалось практически все.

По больному месту «Хоффенхайма» ударил «Вердер». Коллектив Виктора Скрипника после крепенькой оплошности в дуэли с «Шальке», кажется, приходят в себя, посему соперника с поля приходится едва ли не уносить. «Селяне» славно потрудились летом, приобрели игроков под стать команде, претендующей на Лигу Европы, однако до сих пор так и не выиграли ни одной игры.

«Музыканты» же в очередной раз обсыпали солью их раны. «Вердер» ловко перестраивался с мощных навалов на колкие контратаки, из-за чего «Хоффенхайм» не имел простора и свободы распоряжаться мячом так, как им хочется. Конечно, победу гостям удалось вырвать, забив на последних добавленных минутах два гола, но общей картины матча это не изменяет.

И лишь противостояние «Вольфсбурга» и «Ингольштадта» завершилось скучными нулями на табло. «Волки» без Де Брюйне, очевидно, уже скучают – в их атаках отныне нет той изюминки, которую мог добавить бельгиец одним своими филигранным пасом. С передачами Дракслера же защитники хозяев по большей части справлялись, хотя сами положили на алтарь имени одного очка слишком много сил и практически не атаковали.

Символическая сборная

Все результаты 4-го тура Бундеслиги:

«Боруссия М» - «Гамбург – 0:3

«Бавария» - «Аугсбург» - 2:1

«Байер» - «Дармштадт» - 0:1

«Ганновер» - «Боруссия Д» - 2:4

«Герта» - «Штутгарт» - 2:1

«Ингольштадт» - «Вольфсбург» - 0:0

«Айнтрахт» - «Кельн» - 6:2

«Хоффенхайм» - «Вердер» - 1:3

«Шальке» - «Майнц» - 2:1