- 3 февраля 2021
- 01:56 Кубок Германии. «Байер» вылетел от «Рот-Вайсса», «Боруссия» Д вышла в четвертьфинал
- 30 октября 2019
- 00:40 Кубок Германии. «Кельн» проиграл «Саарбрюккену» из четвертой лиги, «Бавария» вырвала победу у «Бохума»
- 24 января 2018
- 23:04 У главного тренера «Кайзерслаутерна» во время матча с «Дармштадтом» случился сердечный приступ 3
- 11 июля 2017
- 10:56 Украинец Олейник может перебраться из Германии в Россию 1
- 28 июня 2017
- 23:20 Фото «Дармштадт» продал Хеллера в «Аугсбург»
- 25 мая 2017
- 08:53 Видео В Бундеслиге выбрали десятку лучших голов, забитых со штрафных 1
- 20 мая 2017
- 18:33 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Фрайбург» и другие результаты 2
- 13 мая 2017
- 18:25 Бундеслига. «РБ Лейпциг» и «Бавария» забили на двоих девять голов и другие результаты 10
- 6 мая 2017
- 19:41 Голкипер «Баварии» Ульрайх пропустит остаток сезона
- 18:24 Бундеслига. Бернат принес «Баварии» победу над «Дармштадтом» и другие результаты
- 07:44 Фрингс боится попасть под колеса «Баварии»
- 07:11 Мартинес, Коман, Нойер не сыграют с «Дармштадтом»
- 29 апреля 2017
- 18:29 Бундеслига. Дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Кельн», «Дармштадт» разгромил «Фрайбург»
- 22 апреля 2017
- 18:25 Бундеслига. «Бавария» ушла от поражения в матче с «Майнцем» и другие результаты 1
- 16 апреля 2017
- 20:29 Бундеслига. «Шальке» вдесятером уступил «Дармштадту»
- 11 апреля 2017
- 12:24 Гросскройц заключил контракт с «Дармшадтом»
- 9 апреля 2017
- 20:37 Бундеслига. «Ингольштадт» вырвал победу у «Дармштадта»
- 5 апреля 2017
- 23:01 Бундеслига. Голы Верхага и Алтынтопа не спасли «Аугсбург» от поражения в матче с «Ингольштадтом»
- 1 апреля 2017
- 18:29 Бундеслига. «Бавария» забила шесть мячей в ворота «Аугсбурга», «РБ Лейпциг» разгромил «Дармштадт»
- 18 марта 2017
- 19:23 Бундеслига. «Вердер» разгромил «РБ Лейпциг», «Байер» проиграл «Хоффенхайму» и другие результаты 3
- 11 марта 2017
- 19:24 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Айнтрахт», дортмундская «Боруссия» уступила «Герте» и другие результаты 1
- 4 марта 2017
- 19:24 Бундеслига. «Бавария» крупно обыграла «Кельн», «Боруссия» Д разгромила «Байер» и другие результаты
- 3 марта 2017
- 18:52 Федецкий сообщил, что не поедет играть в Россию 18
- 25 февраля 2017
- 19:22 Бундеслига. «Бавария» забила восемь голов «Гамбургу», «Боруссия» Д разгромила «Фрайбург» и другие результаты 3
- 18 февраля 2017
- 19:25 Бундеслига. «Бавария» на шестой добавленной минуте ушла от поражения в матче с «Гертой» и другие результаты 8
- 11 февраля 2017
- 21:18 Тухель: «Дармштадт» заслужил победу, они выложились практически на 100 процентов» 1
- 19:25 Бундеслига. «Бавария» вырвала победу над «Ингольштадтом» и другие результаты 3