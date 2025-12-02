Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Германия. Вторая Бундеслига
Команды
Дармштадт
Новости
€ 17 млн
Дармштадт - новости команды
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига
Стадион:
Белленфалльтор
Сайт:
http://www.sv98.de
Тренер:
Флориан Кофельдт
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
Фото
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ
2024.05.18 18:34
Ройс оформил 1+1 за тайм в последнем матче за «Боруссию» в Бундеслиге
2024.05.18 17:30
Трансляция
«Боруссия Д» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2024
2024.05.18 10:57
«Боруссия» Д – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 34 тура немецкой Бундеслиги, 18 мая
2024.05.18 09:47
«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите
2024.04.29 13:13
Бундеслига. «Бавария» разгромила на выезде «Дармштадт» (5:2), у Мусиалы 2+1
2024.03.16 19:36
1
Стали известны стартовые составы на матч «Дармштадт» – «Бавария»: 16 марта
2024.03.16 16:26
Трансляция
«Дармштадт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 марта 2024
2024.03.16 11:18
«Дармштадт 98» – «Бавария»: прогноз на матч 26 тура чемпионата Германии 16 марта
2024.03.16 09:40
РБ «Лейпциг» – «Дармштадт»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 9 марта
2024.03.09 09:45
«Дармштадт 98» – «Аугсбург»: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта
2024.03.02 09:12
Фанатские акции протеста прервали матчи Бундеслиги
2024.02.10 19:18
1
«Боруссия М» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 21 тура чемпионата Германии, 10 февраля
2024.02.10 09:42
«Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля
2024.02.02 13:47
«Унион» – «Дармштадт 98»: прогноз на матч 19 тура Бундеслиги, 28 января
2024.01.27 16:59
Бундеслига. Ассист Санчо помог «Боруссии» Д разгромить «Дармштадт» (3:0)
2024.01.13 22:29
1
«Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января
2024.01.12 12:10
Видео
Обзор матча «Бавария» – «Дармштадт» голы и лучшие моменты (Видео)
2023.10.28 20:08
Бундеслига. «Бавария» не пощадила «Дармштадт» (8:0), у Кейна хет-трик, в матче 3 удаления
2023.10.28 18:35
В матче «Бавария» – «Дармштадт» 3 удаления в 1-м тайме
2023.10.28 17:31
Нойер вернулся на поле спустя 10 месяцев
2023.10.28 16:34
Трансляция
«Бавария» – «Дармштадт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 октября 2023
2023.10.28 14:05
«Бавария» – «Дармштадт»: прогноз на матч 9 тура Бундеслиги, 28 октября
2023.10.28 03:28
Нойер может сыграть впервые за 10 месяцев
2023.10.27 12:50
Бундеслига опубликовала календарь на сезон-2023/24
2023.07.01 10:31
Определилась первая команда, заработавшая повышение в Бундеслигу
2023.05.20 08:36
1
2
3
4
5
Главные новости
Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
02:00
Мостовой определил тройку фаворитов «Золотого мяча»
01:40
Гурцкая – о ситуации с Андреем Мостовым: «Почему борец за справедливость Семак не сказал правду?»
01:35
1
«Краснодар» подпишет экс-нападающего «Интера»
01:25
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
3
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+