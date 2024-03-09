В субботу, 9 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Лейпциг» и «Дармштадт». Матч пройдет в Лейпциге, начало – в 17:30 (мск).

«Лейпциг»

Команда Марко Розе идет на 5-м месте в регулярном чемпионате Германии, набрав 43 очка. «Лейпциг» добыл 13 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 53:31.

Отставание от зоны Лиги чемпионов – 1 очко.

«Дармштадт»

«Дармштадт» набрал 13 очков в 24играх и занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге. У подопечных Торстена Либеркнехта 2 победы, 7 ничьих и 15 поражений, разница мячей – 24:58.

Отставание от зоны переходных матчей – 4 очка.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд:

21.10.23 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 1:3;

01.04.17 «Лейпциг» – «Дармштадт» – 4:0;

29.10.16 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 0:2;

24.04.15 «Лейпциг» – «Дармштадт» – 2:1;

08.11.14 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 1:0.

Прогноз на матч «Лейпциг» – «Дармштадт»

После вылета из ЛЧ «Лейпцигу» остается сосредоточиться на чемпионате и борьбе за попадание в топ-4. Наш прогноз – Ф1 (-2) с коэффициентом 1.68.