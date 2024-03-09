Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • РБ «Лейпциг» – «Дармштадт»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 9 марта

    РБ «Лейпциг» – «Дармштадт»: прогноз на матч 25 тура Бундеслиги, 9 марта

    В субботу, 9 марта, в 25-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Лейпциг» и «Дармштадт». Матч пройдет в Лейпциге, начало – в 17:30 (мск).

    «Лейпциг»

    Команда Марко Розе идет на 5-м месте в регулярном чемпионате Германии, набрав 43 очка. «Лейпциг» добыл 13 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей 53:31.

    Отставание от зоны Лиги чемпионов – 1 очко.

    «Дармштадт»

    «Дармштадт» набрал 13 очков в 24играх и занимает последнее, 18-е место в Бундеслиге. У подопечных Торстена Либеркнехта 2 победы, 7 ничьих и 15 поражений, разница мячей – 24:58.

    Отставание от зоны переходных матчей – 4 очка.

    Очные встречи

    Результаты последних 5 встреч команд:

    21.10.23 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 1:3;

    01.04.17 «Лейпциг» – «Дармштадт» – 4:0;

    29.10.16 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 0:2;

    24.04.15 «Лейпциг» – «Дармштадт» – 2:1;

    08.11.14 «Дармштадт» – «Лейпциг» – 1:0.

    Прогноз на матч «Лейпциг» – «Дармштадт»

    После вылета из ЛЧ «Лейпцигу» остается сосредоточиться на чемпионате и борьбе за попадание в топ-4. Наш прогноз – Ф1 (-2) с коэффициентом 1.68.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+