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    • «Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    «Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 13 января

    В субботу, 13 января, в городе Дармштадт будет сыгран поединок 17 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.

    «Дармштадт»

    Подопечные Торстена Либеркнехта с треском проваливают сезон 2023/2024. В новый год «Дармштадт» входит, занимая последнее место в таблице чемпионата Германии. Команда Либеркнехта забила 20 мячей, но при этом кошмарно играет у своих ворот – 41 пропущенный гол в 16 матчах.

    «Боруссия Дортмунд»

    Дортмундцы также не особо радуют своих поклонников. Команда Эдина Терзича идет пятой, на 6 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. В немецкой прессе активно ходят слухи о том, что Терзич «потерял раздевалку». Якобы лидеры «Боруссии» призывают руководство клуба в срочном порядке сменить тренера.

    Личные встречи

    Последние три матча между «Дармштадтом» и «Боруссией» принесли следующие результаты:

    Прогноз на матч «Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»

    Обе команды находятся в далеко не оптимальном состоянии, однако «Боруссия» больше не может позволить себе раздавать очки налево и направо. Предполагаем, что команда Терзича сможет собраться. Ставим на победу гостей (1,53).

    Источник: «Бомбардир»

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