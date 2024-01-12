В субботу, 13 января, в городе Дармштадт будет сыгран поединок 17 тура немецкой Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать «Боруссию» из Дортмунда. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по Москве.

«Дармштадт»

Подопечные Торстена Либеркнехта с треском проваливают сезон 2023/2024. В новый год «Дармштадт» входит, занимая последнее место в таблице чемпионата Германии. Команда Либеркнехта забила 20 мячей, но при этом кошмарно играет у своих ворот – 41 пропущенный гол в 16 матчах.

«Боруссия Дортмунд»

Дортмундцы также не особо радуют своих поклонников. Команда Эдина Терзича идет пятой, на 6 очков отставая от зоны Лиги чемпионов. В немецкой прессе активно ходят слухи о том, что Терзич «потерял раздевалку». Якобы лидеры «Боруссии» призывают руководство клуба в срочном порядке сменить тренера.

Личные встречи

Последние три матча между «Дармштадтом» и «Боруссией» принесли следующие результаты:

Прогноз на матч «Дармштадт» – «Боруссия Дортмунд»

Обе команды находятся в далеко не оптимальном состоянии, однако «Боруссия» больше не может позволить себе раздавать очки налево и направо. Предполагаем, что команда Терзича сможет собраться. Ставим на победу гостей (1,53).