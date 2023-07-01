Бундеслига опубликовала календарь на сезон-2023/24

Стало известно расписание матчей чемпионата Германии на весь следующий сезон.
Бундеслига-2023/24 начнется 18 августа 2023-го, а завершится 18 мая 2024-го.
Игры между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» запланированы на 3-5 ноября и 30-31 марта.
Расписание 1-го тура Бундеслиги
18 августа
19-20 августа
«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн»
«Аугсбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах)
Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте Немецкой футбольной лиги по ссылке.
Источник: сайт Немецкой футбольной лиги