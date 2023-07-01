Бундеслига опубликовала календарь на сезон-2023/24

Стало известно расписание матчей чемпионата Германии на весь следующий сезон.

Бундеслига-2023/24 начнется 18 августа 2023-го, а завершится 18 мая 2024-го.

Игры между дортмундской «Боруссией» и «Баварией» запланированы на 3-5 ноября и 30-31 марта.

Расписание 1-го тура Бундеслиги

18 августа

«Вердер» – «Бавария»

19-20 августа

«Боруссия» (Дортмунд) – «Кельн»

«Унион» – «Майнц»

«Байер» – «РБ Лейпциг»

«Айнтрахт» – «Дармштадт»

«Вольфсбург» – «Хайденхайм»

«Хоффенхайм» – «Фрайбург»

«Аугсбург» – «Боруссия» (Менхенгладбах)

«Штутгарт» – «Бохум»

Полную версию календаря можно посмотреть на официальном сайте Немецкой футбольной лиги по ссылке.