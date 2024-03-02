В субботу, 2 марта, «Дармштадт 98» дома сыграет с «Аугсбургом». Игра состоится в 24 туре немецкой Бундеслиги и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Дармштадт 98»

Команда занимает 18-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Дармштадт 98» провел 23 матча, выиграв 2 раза, сыграв вничью 7 раз и потерпев 14 поражений. Разница мячей составляет 24:52.

Команда занимает 11-е место в таблице с 26 очками. «Аугсбург» провел 23 матча, выиграв 6 раз, сыграв вничью 8 раз и потерпев 9 поражений. Разница мячей составляет 33:41.

Прогноз на матч «Дармштадт 98» – «Аугсбург»

В 9 предыдущих очных встречах «Дармштадт 98» выиграл 2 матча, а «Аугсбург» 5 игр.

«Дармштадт 98» не побеждает в последних 17 играх.

Обе команды не отличаются выдающимися результатами, впрочем, хозяева чуть успешнее выступают в Бундеслиге, по сравнению с хозяевами поля. Предположим, игра закончится голами, которые будут забиты в ворота обеих команд. Наш прогноз – обе забьют, да (1.63).