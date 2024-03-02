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    • «Дармштадт 98» – «Аугсбург»: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    «Дармштадт 98» – «Аугсбург»: прогноз на матч 24 тура Бундеслиги, 2 марта

    В субботу, 2 марта, «Дармштадт 98» дома сыграет с «Аугсбургом». Игра состоится в 24 туре немецкой Бундеслиги и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Дармштадт 98»

    Команда занимает 18-е место в турнирной таблице с 13 очками. «Дармштадт 98» провел 23 матча, выиграв 2 раза, сыграв вничью 7 раз и потерпев 14 поражений. Разница мячей составляет 24:52.

    «Аугсбург»

    Команда занимает 11-е место в таблице с 26 очками. «Аугсбург» провел 23 матча, выиграв 6 раз, сыграв вничью 8 раз и потерпев 9 поражений. Разница мячей составляет 33:41.

    Прогноз на матч «Дармштадт 98» – «Аугсбург»

    В 9 предыдущих очных встречах «Дармштадт 98» выиграл 2 матча, а «Аугсбург» 5 игр.

    «Дармштадт 98» не побеждает в последних 17 играх.

    Обе команды не отличаются выдающимися результатами, впрочем, хозяева чуть успешнее выступают в Бундеслиге, по сравнению с хозяевами поля. Предположим, игра закончится голами, которые будут забиты в ворота обеих команд. Наш прогноз – обе забьют, да (1.63).

    Источник: «Бомбардир»

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    02.03.2024 09:12
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