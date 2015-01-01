Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дармштадт - результаты

    Город Дармштадт
    Дивизион Германия-Вторая Бундеслига
    Сайт www.sv98.de
    Стадион Бёлленфалльтор
    Тренер Торстен Фрингс
    Турниры:
    Германия. Кубок (2022/2023)
    1/8 финала
    		7 февраля, вторник 22:45 Айнтрахт 4:2 Дармштадт
    1/16 финала
    		18 октября, вторник 21:45 Дармштадт 2:1 Боруссия
    1/32 финала
    		1 августа, понедельник 19:01 Ингольштадт 0:3 Дармштадт
    • Читайте нас: 
    11