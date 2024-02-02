3 февраля в Дармштадте состоится матч 20 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

«Дармштадт»

Подопечные Торстена Либеркнехта с треском проваливают кампанию в БЛ. После 19 туров в активе «Дармштадта» всего лишь 11 очков. По сути, команда уже может готовиться к жизни во втором по рангу футбольном дивизионе Германии.

«Байер»

Леверкузенцы довольно неожиданно не сумели обыграть обескровленную «Боруссию» из Менхенгладбаха (0:0), но продолжают удерживать лидерство в БЛ. Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в сезоне 2023/2024.

Личные встречи

Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

Прогноз на матч «Дармштадт» – «Байер»

«Байер» упустил массу возможностей распечатать ворота «Боруссии» в прошлом туре. Теперь подопечные Алонсо могут сорвать злость на практически безнадежном аутсайдере. Рекомендованная ставка: победа «Байера» с форой -1,5 (1,80).