3 февраля в Дармштадте состоится матч 20 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
«Дармштадт»
Подопечные Торстена Либеркнехта с треском проваливают кампанию в БЛ. После 19 туров в активе «Дармштадта» всего лишь 11 очков. По сути, команда уже может готовиться к жизни во втором по рангу футбольном дивизионе Германии.
«Байер»
Леверкузенцы довольно неожиданно не сумели обыграть обескровленную «Боруссию» из Менхенгладбаха (0:0), но продолжают удерживать лидерство в БЛ. Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в сезоне 2023/2024.
Личные встречи
Последние три очных матча команд завершились следующим образом:
- 02.09.2023 «Байер» – «Дармштадт» 5:1
- 05.04.2017 «Дармштадт» – «Байер» 0:2
- 05.11.2016 «Байер» – «Дармштадт» 3:2
Прогноз на матч «Дармштадт» – «Байер»
«Байер» упустил массу возможностей распечатать ворота «Боруссии» в прошлом туре. Теперь подопечные Алонсо могут сорвать злость на практически безнадежном аутсайдере. Рекомендованная ставка: победа «Байера» с форой -1,5 (1,80).