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    • «Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля

    «Дармштадт» – «Байер»: прогноз на матч немецкой Бундеслиги, 3 февраля

    3 февраля в Дармштадте состоится матч 20 тура Бундеслиги. Одноименный клуб будет принимать леверкузенский «Байер». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

    «Дармштадт»

    Подопечные Торстена Либеркнехта с треском проваливают кампанию в БЛ. После 19 туров в активе «Дармштадта» всего лишь 11 очков. По сути, команда уже может готовиться к жизни во втором по рангу футбольном дивизионе Германии.

    «Байер»

    Леверкузенцы довольно неожиданно не сумели обыграть обескровленную «Боруссию» из Менхенгладбаха (0:0), но продолжают удерживать лидерство в БЛ. Команда Хаби Алонсо не потерпела ни одного поражения в сезоне 2023/2024.

    Личные встречи

    Последние три очных матча команд завершились следующим образом:

    • 02.09.2023 «Байер» – «Дармштадт» 5:1
    • 05.04.2017 «Дармштадт» – «Байер» 0:2
    • 05.11.2016 «Байер» – «Дармштадт» 3:2

    Прогноз на матч «Дармштадт» – «Байер»

    «Байер» упустил массу возможностей распечатать ворота «Боруссии» в прошлом туре. Теперь подопечные Алонсо могут сорвать злость на практически безнадежном аутсайдере. Рекомендованная ставка: победа «Байера» с форой -1,5 (1,80).

    Источник: «Бомбардир»

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    02.02.2024 13:47
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