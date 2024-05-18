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    • Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

    Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Дармштадт» в последнем матче перед финалом ЛЧ

    В матче 34-го тура Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила «Дармштадт» со счетом 4:0. Это был последний матч в чемпионате Германии за «черно-желтых» для полузащитника Марко Ройса. В нем он отметился забитым мячом и голевой передачей на Яна Матсена.

    «Боруссия» финишировала в чемпионате Германии на 5-м месте с 63 очками. Для нее это был последний официальный матч перед финалом Лиги чемпионов с «Манчестер Сити», который пройдет 1 июня.

    «Дармштадт» занял последнее, 18-е место, с 17 очками. Клуб вылетел из Бундеслиги.

    Германия. Бундеслига. 34-й тур.

    Боруссия Д – Дармштадт – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Матсен, 30; 2:0 – Ройс, 38; 3:0 – Брандт, 72; 4:0 – Мален, 88.

    Календарь Бундеслиги

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    Источник: «Бомбардир»

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